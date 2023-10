Neuer Thriller: Luc Besson wagt ein Comeback mit "Dogman"

Ballade eines gequälten Außenseiters

"Wenn der Mensch in Schwierigkeiten ist, schickt Gott einen Hund." Das steht als Zitat am Anfang des Films. Doug ist seit seiner Kindheit in Schwierigkeiten. Er wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, sein Vater schlägt ihn, sein älterer Bruder schikaniert ihn und schließlich wird der Junge dauerhaft im väterlichen Hundezwinger eingesperrt: mit einer ganzen Reihe Vierbeiner. So verwahrlost und verlassen, findet Doug in den Tieren die einzigen Vertrauten und Freunde. Dazu Regisseur Luc Besson im Interview mit kinokino: "Wir teilen den Schmerz. Im Schmerz finden wir zueinander, wir verbinden uns. Sobald wir darüber sprechen, fühlen wir uns näher."

Erst eingesperrt, dann zum Krüppel geschossen. Doug ist ein Außenseiter, der nach seiner Befreiung durch die Polizei – die Hunde halfen dabei ausgiebig mit – in verschiedene Rollen schlüpft. Er scharrt Streuner um sich, gibt ihnen in einem städtischen Tierheim ein neues Zuhause, übernimmt mit den perfekt geschulten Tieren immer wieder kleine kriminelle Aufträge. Der "Dogman" wird Gangster, von der Gesellschaft dazu getrieben. Spätestens, als sie das Tierheim wegen Haushaltskürzungen schließen.