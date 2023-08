"Lillemor’s Frauenbuchladen" kommt ins Archiv der Monacensia

Andrea Gollbach hält ein Foto in der Hand, darauf zu sehen ist das beschmierte Schaufenster ihres damaligen Geschäfts. "Linke Lesbenschweine" steht dort. Eine Erinnerung an die dunklen Kapitel in der Geschichte des Münchner Frauenbuchladens "Lillemor’s". Natürlich hätten sie damals Anzeige erstattet, erzählt die Gründerin. "Aber passiert ist natürlich nie was."

Die Geschichte des Buchladens landet im Archiv

Über 40 Jahre lang haben Gollbach und ihre Partnerin Ursula Neubauer den ersten Frauenbuchladen Deutschlands betrieben, zuerst in der Arcis-, später in der Barer Straße. Ende Juli haben Neubauer und Gollbach das Geschäft geschlossen. Doch ihr Lebenswerk bleibt bestehen. Denn die Akten und Dokumente des "Lillemor’s" wandern in die Münchner Monacensia, ein öffentliches Museum und Archiv, das sich selbst das literarische Gedächtnis der Stadt nennt.

Für sie gehe damit ein "Traum in Erfüllung", sagt Neubauer im BR-Interview. Und für die Monacensia ein dringender Wunsch. Das Archiv hat nämlich Lücken identifiziert in seiner Sammlung zur Stadtgeschichte. Vor allem weibliche und migrantische Stimmen fehlten, sagt der Leiter Thomas Schütte. "Und es fehlen Institutionen, die einfach wichtig waren. Und so eine Institution ist eben 'Lillemor’s Frauenbuchladen'."

"Lillemor's" in den Siebzigern: Ein Safe Space für Frauen

Schon kurz nach der Gründung 1975 war "Lillemor’s" weit mehr als ein Buchladen, erklären die ehemaligen Betreiberinnen. Weil Männer in den Anfangsjahren nicht hineindurften, entstand hier ein, wie es heute heißen würde, "Safe Space" für Frauen.

"Misshandlungen, sexueller Missbrauch, diese ganzen Sachen, die ein solches Tabu waren in dieser Gesellschaft, wurden im Buchladen offen besprochen", erinnert sich Neubauer. "Das war auch der Grund, warum da keine Männer rein sollten. Wir wollten, dass die Frauen einen Ort zum Sprechen haben, ohne dass die Männer ihnen gleich wieder sagen, wie das Leben so sein soll."