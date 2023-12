LGBTQ-Verbot in Russland: "My Little Pony" ist jetzt ab 18

"Einhorn-Extremismus"

Die Entscheidung des Streaminganbieters fiel wenige Wochen, nachdem der Oberste Gerichtshof von Russland ein Verbot der "internationalen LGBTQ+-Bewegung" aufgrund von "Extremismus" erließ. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass jene Bewegung zu "sozialem und religiösem Unfrieden" führen würde, und trat am 30. November in Kraft.

Ein weiterer Schlag gegen die Rechte von Lesben, Schwulen und Transpersonen in Russland. Das Verbot der Queeren-Bewegung führte bereits zu Razzien in queeren Clubs und großer Unsicherheit der Community in der Öffentlichkeit.

Strafe für TV-Sender bei Verstößen

Seit der Aktivismus der queeren Bewegung für illegal erklärt wurde, scheint dem Streaminganbieter nun wohl auch das bunte Treiben der Zeichentrick-Ponys zu gefährlich, da positive Äußerungen über die LGBTQ+ -Gemeinschaft im Lande strengstens untersagt sind. TV-Sender und Streamingportale werden bestraft, wenn sie sichtbar queere Menschen zeigen. Und auch wenn es sich bei der Kinderserie lediglich um Ponys handelt, ist das offenbar zu bunt und gefährlich in diesen Zeiten.

Erst vor kurzen erhielt der Musikkanal "AIVA" eine Strafzahlung von 500.000 Rubel (etwa 5.000 Euro), weil er ein Video mit dem russischen ESC-Sieger Sergei Lasarew zeigte, in dem angeblich gleichgeschlechtliche Paare Hände halten.

Die neue Gesetzgebung und Diskriminierung der LGBTQ+-Community in Russland führte weltweit zu großer Empörung. Internationale Menschenrechtsorganisationen wie "Human Rights Watch" und die UN-Menschenrechtskommission äußerten sich kritisch und erklärten, die Entscheidung bedrohe alle Formen des Aktivismus für LGBTQ+-Rechte. Dass "My Little Pony" in Russland nun nicht mehr "jugendfrei" sei, sorgte auch in sozialen Medien für Aufruhr. Wenn es nun schon Zeichentrick-Ponys mit Regenbogenschweif, die sich für Freundschaft und Magie einsetzen, an den Kragen geht, wird es in der russischen Öffentlichkeit wohl immer weniger bunt zu gehen.