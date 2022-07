Lebenslang zechfrei: Stephan Zinner bekommt Kulturpreis Schauer

Der Kabarettist, Musiker und Schauspieler Stephan Zinner ist am Abend auf Burg Neuhaus in der Gemeinde Schorndorf (Lkr. Cham) mit dem Kulturpreis „Schauer“ geehrt worden. Damit würdigt die Laienbühne Schorndorf besonderes Engagement in Kunst und Kultur.

"War nicht so verkehrt, was ich im letzten Jahr gemacht hab"

Zinner sagte, den "Schauer" zu bekommen, sei etwas Besonderes. "Der Ort, die Leute die das machen, das ist schon sehr schön." Er fühle sich geehrt, so der Oberbayer zum BR, den Preis bekomme ja nicht jeder. "Und mir geht durch den Kopf, dass das, was ich im letzten Jahr gemacht hab', nicht so verkehrt war."

Zinner spielte 15 Jahre lang Markus Söder

Stephan Zinner stammt aus Trostberg in Oberbayern. Er ist in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen zu sehen und tritt als Kabarettist auf. Außerdem verkörperte Zinner beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg im Singspiel 15 Jahre lang Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

"Kritischer begleiter überzogenen Zeitgeists"

Der ehemalige Chamer Landrat Theo Zellner würdigte in seiner Laudatio Zinner als "Meister der Bühne". Er sei ein kritischer Begleiter überzogenen Zeitgeists, habe das Singspiel beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg geprägt und er sei ein geerdeter Bayer: "Stephan Zinner ist ein großer Künstler und ein bayerisches Unikat", so der Laudator.

Frühere Preisträger: Buchner, Kinseher, Springer und Polt

Die Laienbühne Schorndorf hat vor 25 Jahren zum ersten Mal den "Schauer" verliehen. Bisher wurden unter anderem Hans-Jürgen Buchner, Luise Kinseher, Christian Springer oder Gerhard Polt mit dem "Schauer" geehrt, aber auch regionale Persönlichkeiten.