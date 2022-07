Freude und ein bisschen Wehmut - Liedermacher Fredl Fesl wird 75

Fredl Fesl tritt nicht mehr auf, lässt sich jedoch nicht unterkriegen. Der niederbayerische Liedermacher und Kabarettist kämpft seit 25 Jahren mit den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung. Am Donnerstag wird er 75.

Aus der BR Mediathek: Lebenslinien - Fredl Fesl

"Sehr hart, so eingeschränkt zu werden"

Der Körper funktioniert nicht mehr so, wie es der Kopf gerne hätte. Deswegen ist Fesl schon 2006 unfreiwillig in den Ruhestand gegangen. "Es ist schon sehr hart, in all seinen Fähigkeiten und Dingen, die man gern gemacht hat, durch die Krankheit so eingeschränkt zu werden", berichtet der Niederbayer. Das betreffe aber nicht speziell die Bühnenauftritte und das Musikmachen, sondern alles andere auch: das Fischen, Darten und Schwammerlsuchen zum Beispiel.

Am Geburtstag wird gefeiert

Die Zahl 75 sei für ihn eine Zahl wie jede andere auch, sagt er der Deutschen Presse-Agentur im Interview. Der Geburtstag sei aber kein Tag wie jeder andere, schließlich werde gefeiert.

Seit vielen Jahren lebt Fesl mit seiner Frau Monika auf einem Einödhof in Pleiskirchen im oberbayerischen Landkreis Altötting, zusammen mit einem betagten Hund und einem erst wenige Monate alten Kätzchen. Als der Fotograf zu Besuch kommt, sitzt das Ehepaar Fesl noch am Frühstückstisch. Jeder Handgriff kostet den Musiker Mühe. Beim Gehen stützt er sich bisweilen zur Sicherheit auf einen Rollator. Das Interview führt Fesl lieber schriftlich per Mail, da hat er mehr Ruhe, um die Antworten zu formulieren.