Lebensgeschichten: Der neue Band "Devotion" von Steve McCurry

Er ist gerade vom Flughafen angekommen und checkt im Hotel ein. Steve McCurry steht an der Rezeption im Münchner Viertel Lehel, scherzt mit dem Personal. Natürlich hat er sein Foto-Equipment in einem extra stabilen Rollkoffer dabei. Den gibt er nicht aus der Hand. Dazu eine kleine Sporttasche - mehr braucht's nicht.

Er hat noch nicht gefrühstückt, deshalb schnell ein Cappuccino und ein bisschen Gebäck. "Wir können ruhig schon mit dem Interview anfangen", sagt er mit vollem Mund. Also los! Die erste Frage - wer, wenn nicht er, weiß das: Was macht ein gutes Foto aus? "Ein gutes Foto", sagt McCurry, "bewegt dich, du kannst es nicht vergessen! Es berührt dich und es erzählt eine gute Geschichte!"

McCurrys Fotografien zeigen die Traditionen, Rituale und Besonderheiten einer Gemeinschaft

Steve McCurry hat unzählige solcher Fotos gemacht. Mit leuchtenden Farben, emotionalen Momenten und Gesichtern, aus denen man Lebensgeschichten ablesen kann und die man nicht vergisst. Oft zeigen McCurrys Fotografien die Traditionen, Rituale und Besonderheiten einer Gemeinschaft. So auch im neue Band "Devotion": Etwa wenn ein indigenes Volk aus Papua-Neuguinea mit tönernen Teufelsmasken tanzt oder wenn buddhistische Mönche kopfüber an Stangen hängen.

"Wenn sich Leute in 100 Jahren meine Arbeit anschauen, dann verstehen sie hoffentlich wie das Leben zu unserer Zeit war. Wie wir uns verhalten und angezogen haben, wie bestimmte Zeremonien ausgesehen haben. Ich verstehe meine Arbeit als positive Dokumentation der Welt", sagt der Fotograf. McCurrys Aufnahmen vermitteln Menschlichkeit und Mitgefühl. Das gelingt ihm wahrscheinlich gerade deshalb so gut, weil er auch die andere menschliche Seite aus unmittelbarer Nähe kennengelernt hat.

McCurry rückt ganz nah ran an seine Motive

In den 70er Jahren kaufte sich der bis dahin als Lokalfotograf arbeitende US-Amerikaner ein One-Way-Ticket nach Indien. Der internationale Durchbruch gelang ihm in den 80er Jahren, als er den Krieg in Afghanistan, später in Kuwait dokumentierte: mit Bildern von Soldaten, Kriegsverwundeten und Leichen, "Wir können uns vor den dunklen Seiten des Lebens nicht verstecken. Menschen tun sich schreckliche Dinge an, wie jetzt wieder in der Ukraine oder im Nahen Osten. Darüber müssen wir Bescheid wissen." Aber es gebe auch Hoffnung, sagt McCurry. "Davon leben wir. Die menschliche Natur ist wechselhaft, es gibt viele böse Kräfte, Menschen sind komplizenhaft und ignorant, und gegen diese negativen Eigenschaften müssen wir wachsam sein."

McCurry rückt ganz nah ran an seine Motive. Seine Kamera macht nicht Halt vor Gesichtsfalten, vor schmutziger Kleidung oder kaputten Fenstern. Er fängt Trauer und Schmerz, genauso ein wie Freude oder Kontemplation. Man meint fast, die jeweiligen Porträtierten atmen zu hören und ihre Umwelt riechen zu können.

Man müsse respektvoll sein mit den Leuten, die man fotografiert, sagt McCurry. "Höflich, nicht aufdringlich. Jede Situation verlangt eine eigene Einschätzung. Aber natürlich, ich kann auch nicht zu jedem hingehen und fragen, ob er fotografiert werden will, das würde oft den Moment zerstören. Die Geschichte der Fotografie ist auch das: unangekündigte Beobachtung."