Meredith Monk ruft ins Haus der Kunst in München

Eine sirenenhafte Stimme tönt einem schon von weitem vom Haus der Kunst entgegen, Meredith Monk, die große Pionierin der Vokal-Performance, ruft uns herbei. Doch es bleibt nicht beim Sound. Auf einem riesigen LED-Bildschirm im Säulengang vor dem Eingang sehen wir schon das erste Video. Es zeigt den Oberkörper wechselnder Personen, die eine Hand hinter ihrem Rücken hervorziehen und etwas zeigen: eine Maultrommel, ein Stück Koralle, das Foto einer jungen Frau. Wir werden also gerufen – und es gibt auch was zu sehen.

Pionierin der Vokal-Performance

Ein Video im Treppenaufgang zeigt eine Art "Hand-Mandala": Fünf Händepaare greifen von den Rändern aus ins Zentrum des Bildes und formen die unterschiedlichsten Figuren, Herzen, Dreiecke, was man mit seinen Händen eben so machen kann. Alle tun jeweils das Gleiche, aber immer um Sekundenbruchteile versetzt. Als würde man fünf Blätter eines Daumenkinos gleichzeitig sehen. Das Ergebnis sind keine symmetrischen Muster, sondern es ist das Bild voranschreitender Zeit. "Im Vergleich zu ihren Kolleginnen, die rein aus der visuellen Kunst kamen, hatte sie das Empfinden, dass sie als Musikerin anders mit Zeit umgeht und auch anders geschult ist, Zeit als Gestaltungselement mitzudenken, weil natürlich Musik nur in der Zeit existiert", sagt Kuratorin Anna Schneider.

Mehr als nur Stimme

Andere Videoarbeiten sind in Installationen integriert, in denen Bilder, Sound und Dinge zu einer neuen Einheit zusammenfinden. Es gibt Objekte aus Bienenwachs, Kleidung aus Stroh und Installationen aus Steinen, einmal hängen künstliche Schäfchenwolken von der Decke herab. So dinglich und bildhaft das auch alles ist, das Herz von allem ist die menschliche Stimme. Meredith Monks Kompositionen sind Erkundungen der Möglichkeiten von Stimme als Ausdrucksmedium. Vieles ist minimalistisch, manches erinnert an Oberton-Klänge oder an traditionelle Gesänge indigener Völker und Gemeinschaften.