Das Museum duftet: Solange Pessoa im Kunsthaus Bregenz

"Es geht um das Ursprüngliche, das Wilde", sagt Solange Pessoa. Es gibt eine große brasilianische Dichterin, Clarice Lispector, sie hat ein Buch geschrieben: 'Perto do Coracao Selvagem - Nahe dem wilden Herzen'. Ich habe auch ein wildes Herz. Ich kann meine Werke selbst nicht so genau deuten. Es sind Archäologien, fast Analysen. In Brasilien haben es diese Arbeiten bis heute schwer."

Im obersten Geschoss dann eine Reihe schwarzweißer Malereien: Schattenrisse einfachster Formen, amorphe Piktogramme. Sie zeigen Mischwesen, halb Lurch, halb Palmen; halb Schlange, halb Mensch; halb Affe, halb Luftwurzel. Und in der Mitte des Raums: eine Art Lebensbaum. Als dunkler Stamm mit riesiger Krone schwebt er unter der hell leuchtenden Decke des Kunstbaus. "Miracéus - Schau in den Himmel" heißt die Installation. Die Krone des Baums besteht aus Zehntausenden Federn, allerdings nicht von Papageien oder Paradiesvögeln: Es sind Federn in Braun und Grau.

Bei Solange Pessoa ist alles miteinander verbunden, materiell und spirituell

"Es geht nicht nur um Federn", sagt Pessoa. "Die Federn sind mit dem Körper verbunden, mit der Haut und den Haaren, mit dem Körper der Tiere, genau wie Wolle, es ist kein isoliertes Material, eines kommt aus dem anderen, aus der Epidermis. Es handelt sich um Hühnerfedern, also von Nutztieren. Die Federn bleiben übrig, sie sind ein Abfallprodukt und ich nutze sie."

Leben und Tod, Tiere, Pflanzen und Menschen, alles ist bei Solange Pessoa miteinander verbunden, materiell und spirituell. So ganz genau könne sie ihre Arbeiten auch nicht erklären, sagt die Künstlerin. Und genau dieses Fünkchen Unverständliches, dieses Fremde, diese Ahnung, dass da etwas ist, was sich mit Worten nicht erklären lässt, macht die Kunst von Solange Pessoa so spannend.

Die Ausstellung "Solange Pessoa" der gleichnamigen Künstlerin ist noch bis 4. Februar 2024 im Kunsthaus Bregenz zu sehen.