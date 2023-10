Ein Coup für München: Retrospektive von Damien Hirst

Ein Coup für München: Der Künstler Damien Hirst hat das unauffällig in der Altstadt gelegene, kleine Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) effektvoll ausgestattet und sich damit selbst kuratiert. Die Museumsgründer und Kunstsammler Christian und Stefanie Utz ließen ihm dabei weitestgehend freie Hand. "Es geht bei Damien Hirst immer um die Wirkung, er ist kein Künstler, der belehren möchte, er möchte Emotionen erschaffen, er möchte was auslösen in einem. Und was ich immer spannend finde: auf wie viel unterschiedliche Art und Weise!", so Christian Utz.

Die Innereien eines Hais

Es ist ein enorm breites, genreübergreifendes Werk, das sich in dieser ersten deutschen Damien-Hirst-Retrospektive entfaltet. "The Weight of Things" ("Das Gewicht der Dinge") heißt die Ausstellung, und die Dinge, die den Zuschauer hier empfangen, sind tatsächlich gewichtig: gewaltig, visuell schockierend, berauschend. Neben pastos bemalten Leinwänden finden sich Installationen, Skulpturen, Tierkadaver in Formaldehyd gegossen und ein Werk, mit dem der 58-jährige Künstler berühmt wurde: ein vertikal zweifach geteilter Hai, wodurch der Betrachter in dessen Innereien blicken kann.

Für Christian Utz ist Damien Hirst "definitiv ein Maniac", ein Workaholic als Künstler, einer, der alles wolle und immer alles probieren und machen und tun wolle, einer, der sich nicht schnell mit Antworten zufrieden gebe. "Ich glaube, der Ansatz des MUCA ist schon auch so ein bisschen, wir wollen das Unmögliche möglich machen", so der Kunstsammler.

"Das maximale Anti-Todeswerk"

Ein Highlight, das das MUCA auf bestechende Weise inszeniert, das ist das wohl wertvollste und kühnste Werk von Hirst mit dem Titel: "For the Love of God". Ein, so Utz, mit 5.000 lupenreinen Diamanten überzogener Totenkopfschädel liegt unter Scheinwerfern auf einem Podest, wie ein Schrein, tief im dunklen ehemaligen Luftschutzbunker, der zum Museum gehört. Betörend wie verstörend: dieses Antlitz, das in Regenbogenfarben den toten Menschen reflektiert und nobilitiert. "Würde hier nur der blanke Schädel liegen, hätte es fast sowas Gruseliges, aber es durch diese Erhöhung und Aufwertung im wahrsten Sinne des Wortes in ein anderes Licht zu bringen, lenkt das ja total ab von dieser Schwere des Themas", so Stefanie Utz.

"Ich habe versucht, das maximale Anti-Todeswerk zu schaffen. Das größte Fest gegen den Tod", sagte Hirst selbst in einem Interview über das Werk. Hirst feiert über sein ganzes Werk hinweg die Schönheit der Vergänglichkeit und die Vergänglichkeit der Schönheit. Er übernimmt dieses Prinzip auch in seinen Schaffensprozess. Auf eine sich drehende Leinwand gießt er pure Farben, die sich durch das Zirkulieren zufällig vermischen. Je mehr Zeit vergeht, desto schöner und bunter wird das sogenannte Spin Painting. Sieben von ihnen hängen hier und drehen sich zum Teil, wie Uhren.