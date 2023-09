"Kino mit Courage": Casablanca in Nürnberg ausgezeichnet

Das Casablanca Filmkunsttheater in Nürnberg, das mit dem Slogan "Kino mit Courage" wirbt, ist von der Bundesregierung für ein "hervorragendes Jahresfilmprogramm 2022" ausgezeichnet worden. Wie das Programmkino mitteilt, gehört es nun zu den 30 besten Programmkinos in Deutschland. Außerdem wurde es auch für seine Kurzfilm- und Dokumentarfilmprogramme des vergangenen Jahres ausgezeichnet.

Weitere fränkische Kinos ausgezeichnet

In der Metropolregion wurden auch weitere fränkische Kinos geehrt: So erhielt auch das Metropolis Kino in Nürnberg einen Preis für das Jahresfilmprogramm, das Babylon Kino in Fürth wurde für sein Kinder- und Jugendprogramm sowie die Lamm-Lichtspiele in Erlangen für das Jahres- und das Dokumentarfilmprogramm ausgezeichnet.

Des Weiteren überreichte die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Claudia Roth (Grüne), auch Preise an das Lichtspiel Kino in Bamberg sowohl für das Jahres- als auch das Kurz- sowie Dokumentarfilmprogramm. Auch das Odeon Kino wurde für sein Jahres- sowie Kinder- und Jugendfilmprogramm geehrt.

224 Programmkinos in Deutschland ausgezeichnet

Die Preise waren am 30. August in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern vergeben worden. Insgesamt 224 Programmkinos in Deutschland wurden in den Kategorien allgemeines Filmprogramm, Dokumentar-, Kurz- sowie Kinder- und Jugendfilmprogramm ausgezeichnet. Der Spitzenpreis für das beste Jahresfilmprogramm ging an das Filmtheater "Harmonie" in Frankfurt am Main, heißt es auf der Internetseite der BKM. Diese Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Insgesamt erhielten die Programmkinos Preisgelder in Höhe von 1,8 Millionen Euro.

Kulturell herausragendes Filmprogramm

Jedes Jahr werden Kinos in ganz Deutschland für ihr kulturell herausragendes Filmprogramm des Vorjahres ausgezeichnet.

"Besonders die Preisträger des heutigen Abends stehen für den kulturell wertvollen Film abseits der großen Blockbustermaschinerie." Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien.

Vor allem der Arthousefilm brauche solche Verleiherinnen und Programmkinobetreiber, die sich mit Leidenschaft und Risikobereitschaft für das Kino als experimentelles Filmkunstlabor, als Kulturort der Begegnung und als Impulsgeber für neue gesellschaftliche Debatten einsetzten, betonte Staatsministerin Claudia Roth bei der Verleihung.