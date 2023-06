"Keine Lust auf Eskalation": Putin entsetzt russische Blogger

Im Sekundentakt berichteten russische Medien über das Treffen von Putin mit Militärbloggern und Kriegskorrespondenten, aber sehr viel klüger als zuvor war danach kaum jemand. Allerdings stellte der russische Präsident seine treuesten Fans vor Rätsel. Ein gewiefter Propagandist wie der kremlnahe Politologe Sergej Markow musste großen argumentativen Aufwand betreiben, um das Event einigermaßen positiv würdigen zu können: "Insgesamt hat die Klarheit nicht zugenommen. Und das zu Recht, würde ich anfügen. Denn je weniger der Feind von unseren Plänen weiß, desto besser. Und unser Volk sollte nicht so sehr über die Pläne der Regierung Bescheid wissen, sondern sie vielmehr koordiniert und energisch umsetzen." Mit anderen Worten, Markow empfahl den Russen, Putin "blind" zu vertrauen. Der Westen allerdings werde dessen jüngste Stellungnahme als "Bitte um Frieden" missverstehen.

"Für Ökotourismus nicht schlecht"

Blogger Igor Strelkow schimpfte, Putin habe seinen "zart aufkeimenden Optimismus" sofort zerstreut. Der Kreml halte sich offenbar an die Devise: "Wenn es die geringste Gelegenheit gibt, nichts zu tun, werden wir sie auf jeden Fall nutzen." Der einzige konkrete Vorschlag, den Putin gemacht habe, sei gewesen, die Denkmäler, die die Ukraine nicht mehr haben wolle, in einem eigens zu schaffenden Park in Russland auszustellen, etwa Standbilder von Katharina der Großen. Dazu Strelkow: "Grundsätzlich ist die Idee im Rahmen der Entwicklung des Ökotourismus nicht schlecht. Schauen Sie sich die Hunderte von Lenin-Statuen an, die in einem solchen Park aufgereiht werden könnten - sogar Ausländer könnten sie besuchen."

Putin: "Sonderregime und Kriegsrecht nicht nötig"

Putin hatte auf fast alle Fragen der Blogger ausweichend geantwortet und wollte offenbar auch nichts zu einer möglichen weiteren Mobilisierung sagen. Das hänge von den Zielen ab, so der Präsident, wobei er völlig offen ließ, welche Gebiete er noch erobern bzw. verteidigen will. Zu den Kriegszielen bemerkte er: "Sie ändern sich entsprechend der aktuellen Situation, aber im Allgemeinen werden wir natürlich nichts ändern, und sie sind für uns von grundlegender Natur." Auf Vorhaltungen, die Grenzen Russlands seien nicht mehr sicher, wich Putin aus, sie müssten "gestärkt" werden und auch an einer besseren Abwehr von Drohnen werde "gearbeitet". Er schimpfte auf "Parkett-Generäle" die nichts taugten und regte "sehr vorsichtig" einen "Sicherheitskorridor" auf ukrainischem Staatsgebiet an.

Zu einem landesweit verhängten Kriegsrecht, dass viele nationalistische Blogger fordern, meinte Putin: "Ich glaube nicht, dass wir das jetzt ausrufen müssen. Wir müssen lediglich die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und Sonderdienste verbessern und erweitern. Aber im Allgemeinen macht es keinen Sinn, im ganzen Land eine Art Sonderregime und Kriegsrecht einzuführen, eine solche Notwendigkeit besteht heute nicht mehr."

"Putin fürchtet Zusammenbruch"

Der Blogger Wadim Schumilin kommentierte Putins Einlassungen mit den Worten: "Die Kernaussage des heutigen Treffens: Putin hat keine Lust auf Eskalation, er befürchtet einen endgültigen Zusammenbruch in den Ausnahmezustand, er will Kiew nicht erobern und sagt offen, dass er mit der aktuellen 'Kontaktlinie' zufrieden sei. Insgesamt kann das trotz der üblichen Beschwerden über heimtückische Partner als Signal der Verhandlungsbereitschaft und zumindest des Einfrierens des Konflikts (in den Worten der radikalen Z-Propagandisten: einem Deal) gesehen werden."

Ein weiterer Blogger sprach im Zusammenhang mit dem Kreml-Treffen von "einer Sitzung der Massenhypnose", bei der sich alle einredeten, dass die "Hauptprozesse in die beabsichtigte Richtung" liefen und es keine Probleme gebe: "Es gibt dazu zwei Fragen: Wie lange wird der Hirte an die Macht seiner Worte glauben? Wie lange wird die Herde mit Worten und nicht mit Taten zufrieden sein?"

"Alles hängt von Offensive ab"

Ein englischsprachiger Blog, der in Anspruch nimmt, erstklassige Informationen aus dem Kreml zu haben, schrieb mit Hinweis auf eine eigene Quelle, Putin wolle die Krim zwar unbedingt behalten, sei aber durchaus bereit, die übrigen besetzten Gebiete bei Verhandlungen aufzugeben. Einer der russischen Beobachter schrieb: "Ob die Kreml-Führung tatsächlich ein Szenario mit einer neuen Eskalationsrunde und dem Risiko einer innenpolitischen Überforderung zulässt oder ob die Rhetorik darauf abzielt, den Einsatz zu senken und entsprechende Entscheidungen der gegnerischen internationalen Koalition zu erreichen, wird sich aus den Ergebnissen der gegnerischen Offensive herleiten, die nach der Logik des obersten Führers mit den verfügbaren Ressourcen abgewehrt werden soll."