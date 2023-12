Jung und schon selbstständig: 24-Jährige führt Buchhandlung

Für Jana Brammer war es Liebe auf den ersten Blick. Als sie im Sommer 2022 das Buchcafé in Cadolzburg im Landkreis Fürth zum ersten Mal besuchte, war es um sie geschehen. Denn das Haus, in dem sich das Geschäft befindet, liegt direkt am historischen Marktplatz. Rosen ranken an der Fachwerkfassade empor. Wer die historische Burg Cadolzburg besuchen will, muss hier vorbei. Die Freundin einer Freundin habe ihr erzählt, dass die Buchhandlung eine Nachfolgerin suche, erinnert sich Jana Brammer. "Und dann bin ich hergekommen und hab mich sofort verliebt."

Gleich nach der Lehre in die Selbstständigkeit

Seit einem dreiviertel Jahr ist die junge Frau nun stolze Inhaberin der Calibri Buchhandlung – mit gerade einmal 24 Jahren. Dass sie sich nach ihrer Ausbildung in der – ebenfalls kleinen – Buchhandlung Edelmann in Fürth selbstständig machen will, war für Jana Brammer klar. Ihr schwebte jedoch eher ein Buchcafé in einer größeren Stadt vor. Doch nun wurde es Cadolzburg, eine Marktgemeinde mit nur 11.700 Einwohnerinnen und Einwohnern – ein Wagnis. Auch deshalb, weil sie sich schon in jungen Jahren verschulden musste.

Ablöse schreckte junge Buchhändlerin nicht

Mit dem Thema Geld geht Jana Brammer offen um, schreibt darüber immer wieder auf ihrem Instagram-Kanal "janaskleinebuchhandlung" oder auf Facebook (externe Links) – auch, um anderen jungen Menschen zu zeigen, dass sie keine Angst davor haben müssen, wenn sie sich selbstständig machen wollen. 30.000 Euro musste sie als Ablöse für die Buchhandlung an ihre Vorgängerin zahlen. Ihr großes Glück: 20.000 Euro bekam sie als zinslosen Kredit von Bekannten.

Über eine Crowdfunding-Aktion nahm sie noch einmal etwa 6.000 Euro ein. Freunde, aber auch andere Geschäftsleute aus Cadolzburg unterstützten die 24-Jährige. Dafür sei sie unglaublich dankbar, sagt Jana Brammer. Bis zum Ende des Jahres, so hofft sie, kann sie die letzte Rate zahlen.

Historisches Tief bei Selbstständigen

Dass sich eine so junge Frau im Handel selbstständig macht, ist durchaus ungewöhnlich, besonders in der jetzigen Zeit. Laut der Bayerischen Industrie- und Handelskammer (BIHK) erreichte die Zahl der Selbstständigen im Freistaat 2022 mit 9,2 Prozent ein historisches Tief. Gerade im Handel sei es mit einem Minus von 15 Prozent deutlich abwärts gegangen, so die BIHK, die eine "stärkere Kultur der Selbstständigkeit" sowie "ein besseres Gründungsklima, weniger Bürokratie und einfachere Steuerregeln" anmahnt.

Erfolgsrezept: Bücher im Laden und online

Auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels stellt fest, dass die Zahl der Buchhandlungen abnimmt. Aktuell gebe es 4.500 Geschäfte in Deutschland, 2.700 davon seien kleine Buchhandlungen ohne Filialen. Das große Geschäft machten die großen Ketten: Rund zehn Prozent der Buchhandlungen erwirtschafteten drei Viertel des Umsatzes, der im Jahr 2022 3,95 Milliarden Euro betrug. Damit kleine und mittelständische Buchhandlungen überleben können, empfiehlt der Börsenverein ihnen das sogenannte "Cross-Channeling", also den Verkauf von Büchern sowohl im Laden als auch über das Internet – so, wie es auch Jana Brammer macht.

Buchclubs nach Ladenschluss

Die Ladeninhaberin tut aber noch einiges mehr, um Kunden zu gewinnen. So hat sie zum Beispiel drei Buchclubs gegründet: Für Liebhaber von Krimis, zeitgenössischer Literatur und "New Adult" – das sind Bücher, deren Themen vor allem Jugendliche und junge Erwachsene interessieren. Einmal im Monat treffen sich die Clubmitglieder, um bei Tee, Kakao und Häppchen über ihre neueste Lektüre zu diskutieren – und das nach Ladenschluss. Bianca Billing ist begeistertes Mitglied im Krimi-Buchclub. "Das finde ich ein Phänomen, dass jemand Lust hat, nach seinem Arbeitsalltag abends ab 18 Uhr sich zum Leseclub-Treffen einzufinden", sagt sie anerkennend.

"Menschen sind mir ans Herz gewachsen"

Zeit für Hobbys hat Jana Brammer als Selbstständige kaum noch. Wobei Lesen sowieso ihr größtes Hobby ist. Ihre Buchclub-Treffen oder auch die Lesungen, zu denen sie einlädt, sind aus ihrer Sicht daher keine Last, sondern Lust. Sie liebt ihre Arbeit und die vielen Begegnungen mit anderen Menschen, die ihre Leidenschaft für Bücher teilen. "Die sind mir so ans Herz gewachsen, die Menschen, die ich da kennengelernt habe", schwärmt sie. "Leute zu finden, die auch so gerne lesen, davon hatte ich vorher nicht so viele."