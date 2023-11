Jovana Reisinger: Menstruation darf kein Tabu sein

Jeden Monat menstruieren weltweit etwa 1,8 Milliarden Menschen. Sie haben teils heftige Schmerzen oder auch einfach nur einen "Wettbewerbsnachteil" gegenüber ihren nicht-menstruierenden Artgenossen – aber wann wird darüber je gesprochen? Stattdessen wird die Menstruation geheim gehalten oder kleingemacht, sie sei Gejammere, eklig oder einfach unwichtig.

Gegen diese Haltung kämpft die Münchner Künstlerin und Autorin Jovana Reisinger an. "Wir müssen darüber sprechen miteinander", sagt sie im Interview mit der KulturWelt auf Bayern 2. "Und wir müssen andere Voraussetzungen schaffen, am Arbeitsplatz, in der medizinischen Forschung, in der Kultur, bis es dann einfach irgendwann so ist, wie es ist: nämlich ziemlich banal. Sie ist einfach Teil von sehr vielen Personen."

Nachhol-Lektüre für Nicht-Menstruierende

Reisingers Buch beschreibt die Menstruation, wie sie eben ist: schmerzhaft, nervig, aber manchmal auch ungewollt lustig. Auf 100 Seiten versammelt sie alles Wissenswerte, Historisches und Aktuelles: Etwa, dass Spaniens Regierung kürzlich freie Tage bei Menstruationsbeschwerden eingeführt hat.

Reisinger geht es darum, dass sich Menschen, die sich aus biologischen Gründen vielleicht nicht mit der Periode befassen müssen, sich trotzdem mit ihr befassen sollten: denn viele Gesetze werden immer noch von Männern gemacht und benachteiligen menstruierende Menschen. "Was passiert, wenn eine Person sehr stark unter Menstruation leidet?", fragt sie. "Dann gibt es ja diesen Begriff Menstruationsurlaub und ein häufiges Gegenargument von angepissten Männern ist dann, wenn die jetzt dann einen Vorteil haben, dann möchten sie auch irgendwas."

Es bleibt also viel zu tun in Sachen Aufklärung über die Menstruation. Jovana Reisinger hat ihren Beitrag dazu geleistet. Für ihre Verdienste wurde sie nun mit dem Bayerischen Kunstförderpreis 2023 ausgezeichnet.

"Menstruation" ist im Reclam Verlag erschienen.