Neues Album: Cat Power spielt Dylan-Konzert von 1966 nach

Reenactments sind zurzeit in Mode. In der Kunstwelt, in Theatern und in Museen werden historische Performances aufgeführt oder Aktionskunst von früher nochmal gezeigt. Dabei handelt es sich bei Reenactments ursprünglich um das Nachstellen historischer Schlachten. Dabei ist es unwichtig, dass die Menschen in nachgemachten, historischen Uniformen "nur" mit Platzpatronen schießen. Wichtig ist, den Lauf der Geschichte zu ergründen, zu verstehen, warum wer gesiegt hat, wer oder was auf der Strecke blieb. Wenn nun die immer leicht unnahbar wirkende Indie-Ikone Cat Power Bob Dylans Royal-Albert-Hall-Konzert von 1966 nachstellt, dann ist das natürlich auch ein Reenactment, also die Vergegenwärtigung eines Kulturkampfs.

Befreiung für den Rock'n'Roll

Aus Sicht von Cat Power hat Bob Dylan mit diesem Konzert die Musikgeschichte verändert. Weil er die Protestsongs beseite gelegt hat und sein Themenspektrum erweiterte. Um damit viele Menschen zu inspirieren und für Freiheit im Rock'n'Roll zu sorgen. Da hätten wir also auf der einen Seite den Liedermacher Bob Dylan, eine männliche Greta Thunberg, wenn man so will, der bisher auf diversen Demos der Bürgerrechtsbewegung aufgetreten ist, mit epischen Songs vor dem Atomkrieg warnte und sich ob des himmelschreienden Rassismus in den USA empört hat. Auf der anderen Seite stehen die Anhänger der damaligen, politischen Linken: Studenten, notorische Weltverbesserer und Idealisten mit Kategorien wie Klassenkampf und kritischer Theorie im Kopf. Es ist erhellend, sich die Songs, die Dylan damals gespielt hat, nochmal zu vergegenwärtigen, wie das Cat Power in diesem Live-Set tut.