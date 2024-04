Haus des Monats: Hofkeller in der Würzburger Residenz

Es geht hinunter in ein beeindruckendes Kellerlabyrinth, in eine eigene Welt rund acht Meter unter Straßenniveau und mit ungewöhnlichen Gewölbehöhen von bis zu 6,50 Meter. 1719 bekam Balthasar Neumann, der Baumeister aus dem tschechischen Eger, von Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn den Auftrag, eine neue Residenz in Würzburg zu errichten. Die Vorgabe lautete, vor allem auch einen "vorzüglichen Keller" einzuplanen, denn der Fürstbischof unterhielt ein großes Weingut und bezahlte seine Bediensteten mit flüssigem Sold.

Zur ARD-Mediathek (Video): Die Residenz von Würzburg

Eine unterirdische Welt zum Staunen

Riesig erscheinen die unterirdischen Räume, die an die Architekturzeichnungen des italienischen Kupferstechers und Architekten Giovanni Battista Piranesi erinnern, an die "Erfundenen Kerker" – durch Bühnenbilder angeregte Architekturfantasien, die um 1760 entstanden und ein Gefühl von Isolation verbunden mit Monumentalität ausdrückten. In den verschlungenen Gewölben des ehemaligen Fürstbischöflichen Hofkellers geht es dem Besucher ähnlich. Die Welt da oben erscheint weit entrückt – auf 4.560 Quadratmetern kommt man aus dem Staunen kaum heraus.

Der überwältigende Eindruck der in den Gewölben liegenden großen Holzfässer nimmt den Besucher gefangen. Festliche Anlässe und kulturelle Veranstaltungen locken alljährlich Tausende in diese beeindruckenden höhlenartigen Räume. Architekt Balthasar Neumann hat sie symmetrisch unter der Residenz platziert und verwandte für die statische Gründung der oberen Bauten unten mächtige Säulen. Die Außenmauern sind bis zu sechs Meter dick – und der geniale Baumeister war so klug, unter dem Mitteltrakt der Residenz keine Gewölbe anzulegen, um dort die unterirdischen Grundwasserströme nicht zu behindern.