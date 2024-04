Rückkehr des "Hämehumors"? Stefan Raab kündigt Comeback an

Passt Raabs Humor noch in unsere Zeit?

Der "nach unten trampelnden Hämehumor der Raab'schen 'TV Total'-Jahre" passe nicht mehr ins Fernsehen der Jetztzeit, kommentiert etwa Anja Rützel im "Spiegel". Der österreichische "Standard" spricht von einem "Schlag in die Magengrube". Auch Frank Schwab, Medienpsychologe an der Uni Würzburg, zeigt sich dem BR gegenüber skeptisch, ob Raabs "aggressiver Humor" heute noch funktioniert.

Tatsächlich bestand Raabs Geschäft immer schon vor allem darin, jene auszustellen, die irgendwie anders waren. Währen Harald Schmidt den intellektuellen Zyniker gab, spielte Raab den Schulhof-Bully, der sich über alles lustig machte, was irgendwie von der Norm abwich. Sexistische, rassistische oder homophobe Witze gehörten da ganz selbstverständlich ins Programm. Nachdem sich der Fußballer Thomas Hitzelsberger als schwul geoutet hatte, kommentierte Raab das damit, dieser spiele nun für "Zenit St. Penisburg".

Die 2000er kommen wieder: Surft Raab auf der Retro-Welle?

Damals gab es noch ein Publikum dafür - und heute? Das sei "schwer zu prognostizieren", meint Frank Schwab im BR-Interview. "Auf der einen Seite haben wir neue Sensibilitäten. Etliche Komiker aus den 1990er Jahren haben inzwischen gesagt, sie würden Scherze, die sie damals gemacht haben, heute so nicht mehr machen." Eine von ihnen ist zum Beispiel Anke Engelke. Anderseits, so Schwab, könne man in den Medien gerade eine Retro-Welle beobachten, die sich vor allem auf die 1990er und 2000er Jahre bezieht. Man versucht, die Leute mit dem vor die Bildschirme zu holen, was schon früher funktioniert hat. Eine Chance für Raab.

Was Winnetou für die Boomer war, das ist Raab also für die Millennials? Ein nostalgischer Fluchtpunkt, dem Kritik nichts anhaben kann oder soll? Schwer vorstellbar. Immerhin ist es diese Generation, in der die Sensibilität für Diskriminierungsformen, gerade sprachlicher Art, am größten ist. Aber wer weiß - vielleicht kehrt Stefan Raab ja als ein anderer zurück, als der, der er war.