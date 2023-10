Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

US-Amerikaner baut Kürbisse zum Selbsternten in der Oberpfalz an

US-Amerikaner baut Kürbisse zum Selbsternten in der Oberpfalz an

Was macht ein Amerikaner in den 80ern an Halloween in Deutschland? Jerry Grasser suchte einem Halloween-Kürbis. Da er keinen geeigneten fand, pflanzte er selbst welche an. Heute hat er fünf Hektar mit mehreren Sorten. Besucher dürfen selbst ernten.