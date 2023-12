Golden Globe Awards 2024: Nominierungen bekanntgegeben

Mit Hüller treten in der Sparte "Beste Darstellerin in einem Filmdrama" fünf weitere Schauspielerinnen an, darunter Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Carey Mulligan ("Maestro") und Annette Bening ("Nyad"). Der deutsche Film "Das Lehrerzimmer" von Regisseur Ilker Çatak schaffte es nicht unter die insgesamt sechs Nominierten in dieser Sparte.

Die Nominierungen für die 81. Golden Globes in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag in Beverly Hills bekanntgegeben. Die Trophäen sollen am 7. Januar 2024 vergeben werden. Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Rund 300 Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

(dpa)