Filmemacher Klaus Lemke im Alter von 81 Jahren gestorben

Auf dem Münchner Filmfest lief gerade erst sein letzter Film "Champagner für die Augen - Gift für den Rest". Am Donnerstag ist der Filmemacher Klaus Lemke nun im Alter von 81 Jahren in München gestorben. Das erfuhr der Bayerische Rundfunk aus dem Freundeskreis des Regisseurs.

Lemkes Werk polarisierte bis heute

Über fünfzig Jahren gehörte Klaus Lemkes Leben dem Film: als Autor, Darsteller, Regisseur, Produzent und Cutter. Fast fünfzig Filme sind seither entstanden. Ebenso viele hat er abgebrochen und verworfen. Lemkes Karriere kennt alle Höhen und Tiefen einer erfolgsgetriebenen Branche. Er hat bis heute populäre Darsteller wie Cleo Kretschmer und Wolfgang Fierek entdeckt und ihnen so authentische wie zeitlose Darbietungen entlockt.

Doch so häufig die Milieus, die Darsteller, oder die Formen seiner Filme gewechselt haben mögen: Lemke war sich über die Jahre erstaunlich treu geblieben. Ein Künstler mit Prinzipien. Ein Künstler, dessen Werk aber auch bis heute polarisiert. Denn Lemke gilt vielen als Dilettant, als ewiger Jungfilmer, dessen krude Erzeugnisse keinen Gestaltungswillen verraten.

Ewiger Außenseiter

Dass Lemke das etablierte Filmgeschäft ablehnte, staatliche Förderung bekämpfte und für sich einen Kurs radikaler Unabhängigkeit verfocht, machte ihn zum Außenseiter, zum ewigen Rebellen des deutschen Films.

1940 wurde Klaus Lemke in Landsberg an der Warthe geboren. Aufgewachsen ist er in Düsseldorf. Sein Studium der Kunstgeschichte und Philosophie brach er nach sechs Semestern ab. Zu Lemkes bekanntesten Filmen zählen "Brandstifter", "Amore" und "Rocker".

Letzter öffentlicher Auftritt auf dem Münchner Filmfest

Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte der Regisseur am 24. Juni auf dem Münchner Filmfest. Dabei trug er ein selbst gebasteltes Schild um den Hals, auf dem Stand: "Kunst kommt von Küssen".

Lemke sagte einst über seine Arbeit: "Beim Film lernt man einzustecken, bekommt permanent nur auf die Fresse, aber gelegentlich gibt es Küsse im Dunkeln."