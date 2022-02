Ernste Themen leicht verpackt: Kindertheaterfestival gestartet

65 Vorstellungen an sechs Tagen an acht Spielstätten in Nürnberg: Das alle zwei Jahre stattfindende Kindertheaterfestival "Panoptikum" bietet eine große Bandbreite an Geschichten. Verhandelt werden Themen wie Liebe und Tod – auf Wunsch der Kinder.