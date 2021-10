vor 43 Minuten

Mobbing bei Kindern: Theater Pfütze mit neuem Stück

Mobbing bei Kindern fängt harmlos an. Ein kleiner Streit kann aber rasch zu systematischem Terror werden – in Zeiten von Smartphones auch Tag und Nacht. Wie schnell das passiert, zeigt das Nürnberger Kindertheater Pfütze in seiner neuen Inszenierung.