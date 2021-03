Da tanzen die Puppen: "Ferdis Jazz Puppet Universe" aus Franken

Hans, das Krokodil, liebt Ferdis roten Schuh

Die Dreharbeiten sind aufwändig. Die gelernte Puppenspielerin Tanja Rittweger spielt die meisten der Puppen – sie so zu bewegen, dass sie im Film überzeugend und echt wirken, ist eine hohe Kunst. Die Geschichten sind einfach: In Folge eins hatte Kasperl Husten, in der aktuellen, der achten Folge, verliebt sich Hans, das Krokodil, in Ferdis roten Schuh. Im Mittelpunkt der Filme soll, so wie auf der Bühne, die Musik stehen: Ferdinand Roscher am Kontrabass, Peter Pelzner an der Gitarre, Oberhauptwachtmeister Simon Froschauer am Schlagzeug und weitere Gastmusiker.

"Ferdis Jazz Puppet Universe" hat treue Fangemeinde

Ferdinand Roschers Jazz Puppets sind keine Internetstars, aber sie haben eine treue Fangemeinde. Bei den Konzerten im Theater Mummpitz in Nürnberg und im alten Kino von Langenzenn ist das Haus stets voll. Kinder für Jazz zu begeistern sei nicht schwer, sagt der 38-Jährige, der an der Musikhochschule Nürnberg-Augsburg Jazz-Bass studiert hat und aus einer theater- und musikbegeisterten Familie stammt. Seine Eltern sind seit Jahrzehnten in der Hans-Sachs-Spielgruppe in Langenzenn aktiv, seine Schwester Monika Roscher ist ausgezeichnete Big Band-Leaderin.

"Kleine Kinder sind völlig offen, was Musik betrifft. Ich habe immer das Gefühl, die nehmen Musik, wie sie ist, ob Schlager oder Jazz ist denen wurscht. Kinder sind sehr zugänglich." Ferdinand Roscher, Musiker

Mit den YouTube-Filmen haben die Jazz Puppets auch Fans außerhalb Frankens gewonnen. Immer, wenn eine neue Folge erscheine, bekomme er Zuschriften, erzählt Roscher, aus Franken, aber auch aus Stuttgart oder Berlin. Manche schicken kleine Filme, in denen ihre Kinder laut das Schlusslied mitsingen: "Wir brauchen mehr Jazz, Ferdi, gib uns noch mehr Jazz". Kein Problem: Jazz mit Ferdi gibt es immer jeden ersten Sonntag im Monat um 11.00 Uhr bei YouTube – das nächste Mal am 7. März 2021.