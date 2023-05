Elf Tage lang: Europas größtes Varieté-Festival in Sennfeld

Nach fünf Jahren Pause hat das – nach Angaben der Veranstalter – größte Varieté-Festival Europas wieder in einem Freizeitpark in Sennfeld im Landkreis Schweinfurt begonnen. Bis 21. Mai werden wieder mehr als 100 Künstler aus 15 Nationen in Sennfeld auftreten. Sie kommen von überall her und aus allen Bereichen der Varietékunst, sind Jongleuren und Artisten, Performance- und Magic-Art-Künstler, Luftakrobaten, Comedians und Musiker.

Drei Motto-Shows innerhalb von elf Tagen

Und sie agieren nicht nur in einem Programm, sondern in drei unterschiedlichen Motto-Shows. Dazu werden auch in diesem Jahr mehr als 10.000 Besucher erwartet. All dies gibt dem Festival elf Tage lang ein besonderes Flair. Motto der Veranstaltung diesmal: Entschleunigung und Ermutigung in bewegten Zeiten.

"Baldrian" lässt Entschleunigung real werden

Dafür steht vor allem ein Jongleur aus der Schweiz. Er nennt sich "Baldrian“ – und sein Name ist Programm. "Wer langsamer lebt, ist später tot", gibt er als Devise aus. Deshalb ist bei seinen Auftritten – zur Beruhigung – alles im grünen Bereich: grünes Licht, grünes Hemd. Sein Ziel: eine "Entschleunigungstherapie" fürs Publikum. Dafür lässt er – kunstvoll, jedoch mit aller Seelenruhe – Drachen steigen und gibt Mitspielern aus dem Publikum Flugunterricht.

Meister-Jongleur

Und Ruhe ist selbst noch erste Pflicht, als er einen neuen "Weltrekord" im Jonglieren aufstellt. Der liege bei zwölf Bällen, teilt "Baldrian" dem Publikum mit, er habe aber sogar 13 – um dann schwebende Stangen quasi in Zeitlupe Richtung Zeltkuppel steigen zu lassen. Was auf den Boden zu fallen droht und damit den Rekord gefährden könnte, befördert der Schweizer mit einem Finger oder dem Kopf gemütlich wieder nach oben.

Dass alle Welt nach der Pandemie angeblich wieder nach mehr "Action" ruft, stört Thomas Leuenberger alias "Baldrian" wenig. "Entschleunigung habe ich schon vor Corona gemacht und ich bleibe weiterhin dabei: Entschleunigung ist gesund für alle", erläutert er sein Programm gegenüber BR24, "ein bisschen runterzufahren bringt mehr Lebensqualität – und das kommt gut an bei den Leuten."

Der "rote Faden" der Vorstellung

Im Eröffnungsprogramm "Ananda - Varieté und Spirit Music", das noch einmal am 15. Mai zu sehen ist, bildet "Baldrian" mit vier Auftritten den "rote Faden". Eine besondere Aufgabe für einen Künstler? "Ich habe das schon öfter gemacht und liebe es, in einem solchen Programm mit so vielen Leuten aufzutreten", so Leuenberger. "Es ist immer eine wunderbare Erfahrung für mich, denn wir Künstler sind wie eine Familie und das gibt mir ein schönes Gefühl."

Veranstalter mit eigener Band dabei

Die Auftritte von Leuenberger und anderen Künstlern werden durch spirituelle Texte und Live-Musik von Dirk Denzers Band "Jadoo Ananda" ergänzt. Normalerweise veranstaltet der Künstler und Promoter Denzer sein Varieté-Festival alle drei Jahre. Zuletzt war dies 2018. Wegen der Corona-Pandemie wurden daraus jedoch fünf Jahre Pause.

Und der Neustart war nicht einfach. "Wir haben Leute verloren in der Branche, vor allem natürlich Veranstaltungstechniker. Künstler auch, aber zum Glück nicht so viele", sagt Denzer. Für die Zukunft ist er jedoch optimistisch: "Ich glaube, dass die Varietékunst vor einer riesigen Renaissance steht, das Publikum lechzt nach guter inspirierender leichter Unterhaltung."

Artistik, Akrobatik und Jonglage auf höchstem Niveau sind in allen Vorstellungen zu bewundern. Am 16. und 17. Mai geht es um "Ermutigung". Nach dem "Entschleuniger Baldrian" gehört die Bühne dann dem "Ermutiger und Überlebenskünstler" Johannes Warth mit seinem Wortwitz und Aktionsbildern. Eine Reise durch Spanien und Lateinamerika bietet das Festival am 18. und 19. Mai mit dem "Varieté Olé". Das "Trio Olé", schon früher in Sennfeld zu Gast, führt darin erneut eine irrwitzige Flamenco-Comedy-Show auf.