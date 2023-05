Sollten "Problem-Saatkrähen" abgeschossen werden?

Wichtig gegen Krähenfraß: Schnelles Auflaufen der Kultur

Wie Untersuchungen gezeigt haben, lassen solche Stärkungsmittel die Pflanzen tatsächlich besser wachsen, erklärt Dr. Barbara Eder von der Züchtungsforschung Mais an der Landesanstalt für Landwirtschaft in Ruhstorf an der Rott. Je schneller die Pflanzen wachsen, umso schneller entwickelt sich ein dichter Pflanzenbestand. Das sei als Krähenabwehr wichtig. Krähen halten sich nicht so gerne in dichten Pflanzenbeständen auf. Dort ist es schwerer einen Wurm oder Samen zu finden.

Späte Maissaat – mehr Krähenfraß?

Doch in diesem Jahr steht das regnerische Frühjahr einem schnellen Wachstum der Pflanzen entgegen, erklärt Dr. Barbara Eder:

"Wir haben das Problem, dass immer, wenn wir ein schlechtes Frühjahr haben, wir spät rauskommen mit der Maissaat und dann die Maispflanze gerade so groß ist, wie sie der Krähe am besten schmeckt und auch die Krähe im Mai den größten Hunger hat, weil sie ihre Jungen füttern muss."

Versuch: Mais vorziehen und setzen

Damit der Mais nicht genau dann keimt und leicht gefressen werden kann, wenn die Saatkrähen den größten Hunger haben, hat Dr. Eder einen Versuch gestartet. Maispflanzen wurden im Gewächshaus vorgezogen und dann gesetzt.

Auf einem Versuchsacker bereits Ende April rund 50cm hohe Maispflanzen – zu groß um von Krähen gefressen zu werden. Das ist derzeit noch unvorstellbar und nicht ökonomisch. Könnte es aber werden, wenn zum Beispiel Roboter die Pflanzen relativ kostengünstig und schnell setzen. Üblicherweise werden Maiskörner direkt auf dem Acker gesät. Eder rät, wenn möglich ihn tief zu säen. So ist er besser verankert und für den Krähenschnabel schwerer erreichbar.

Gibt es zu wenig Nahrung hilft keine Maßnahme gegen Saatkrähen

Aber Untersuchungen von Forschenden und Beobachtungen von Landwirtinnen und Landwirten haben ergeben: Gibt es zu wenig Nahrung für die Saatkrähen, lassen sie sich von keiner Maßnahme langfristig aufhalten – weder von Attrappen, Schussgeräten oder Beize.

Anna-Maria Bissinger ist überzeugt, dass nur der Abschuss der Saatkrähen, an Orten an denen es zu viele gibt, langfristig etwas ändern könne. Mit Blick auf die späte Maisaussaat in diesem Jahr sagt sie: "Da ist mir jetzt schon wieder mulmig, weil es geht ja schon ein bisschen an die Psyche, wenn man dann jeden Tag rausfährt und hofft, dass noch alles da ist."