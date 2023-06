Eine Sensation: Das Untergrund-Archiv des Warschauer Ghettos

Der Hunger ist zermürbend, quälend. An den Hörstationen der Ausstellung sind berührend: eine der Blechschachteln, in denen die Dokumente versteckt worden waren, Armbinden aus dem Seuchenkrankenhaus, Listen der Nazis mit den Namen derer, die wegen Fluchtversuchs aus dem Ghetto erschossen worden waren, und Anweisungen an der Türklingel in den völlig überfüllten Häusern des Ghettos: Für Lurie einmal klingeln, für Rotsztajn zweimal, für Luna zweimal kurz, für Wanda zweimal lang und Familien Szlengel und Brandstetter reagieren beide auf dreimal klingeln.

Der Versuch, sich einzurichten unter den Bedingungen von Verfolgung und Massenmord. Piotr Rypson: "Das Ringelblum-Archiv ist das größte Holocaust-Archiv der Welt. Es umfasst über 34.000 Dokumente, die sie zusammengetragen und produziert haben. Die Archivare haben Tagebücher geschrieben und andere Leute gebeten, verschiedene Aspekte des Lebens im Ghetto festzuhalten: Was passiert Frauen? Wie sehen die jüdischen Straßen im Ghetto aus? Was passiert den Kindern? Sie haben beispielsweise Schulaufsätze über den Beginn und die Bedeutung des Krieges im Leben der Kinder gesammelt."

Tarnname "Oneg Schabbat"

Zeugenschaft war lebensgefährlich. "Uns war bewusst, dass wir Geschichte machten. Und das war wichtiger als unser Leben", hält der 19-jährige Dovid Gruber in seinem Testament von Juli 1942 fest. Es war der Beginn der sogenannten "Aktion Reinhard", ein Tarnname für die Vernichtung aller Juden und Roma im deutsch besetzten Polen. "In diesem Moment hat sich der Charakter des Archivs verwandelt. Es geht jetzt weniger darum, zu dokumentieren als vielmehr darum, so viel wie möglich zu erhalten: die Namen der Getöteten und den Prozess der Vernichtung selbst. Es gibt beispielsweise sehr präzise Pläne der Lager Treblinka und Kulmhof. Das Ziel: eine forensische Dokumentation."

Dafür trafen sich die Archivare so weit wie möglich unter strengster Geheimhaltung jeden Samstag. "Oneg Schabbat", "Freude am Sabbat" ist der Tarnname ihrer Archivtätigkeiten. Nach dem Krieg wurde der "Leidschatz" peu à peu in Blechkisten und zwei großen Milchkannen gefunden – ein berührendes und maßgebliches Zeugnis und Vermächtnis für die Zukunft: Das Ringelblum-Archiv lässt keinen Abstand zu. Und das gilt auch für die Ausstellung.

Die Ausstellung "Wichtiger als unser Leben – Das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos" ist bis 7. Januar 2024 im NS-Dokumentationszentrum in München zu sehen.