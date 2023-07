Spaenle: Straße nach SA-Mann benennen "unnötig für Allersberg"

Spaenle warnt: Darf nicht Schule machen

Die Marktgemeinde Allersberg hatte eine Straße in einem Neubaugebiet ohne genaue Prüfung der Biografie nach Nachkriegsbürgermeister Wilhelm Burkhardt benannt. Er war nach dem Krieg von den US-Amerikanern als Bürgermeister eingesetzt worden und hatte das Amt rund ein halbes Jahr inne. Dass Burkhardt mehrere Wochen Mitglied der SA war, wurde erst nachträglich bekannt. "Wer Mitglied in einer der übelsten NS-Organisationen gewesen sei, kann heute nicht mehr gewürdigt werden", so Spaenle. Er könne nur warnen, dass das Beispiel Schule mache.

Straßenname wird nach Gemeinderatsbeschluss beibehalten

Der Allersberger Gemeinderat beschloss am späten Montagabend, den Straßennamen vorerst beizubehalten. Die Gemeinde will einen Historiker mit einem umfangreichen Gutachten beauftragen. Derzeit laufen dazu die Vorarbeiten. Spaenle sagte, die Äußerungen von Bürgerinnen und Bürgern hätten ihn regelrecht alarmiert.

Entscheidung spaltet Allersberger Bevölkerung

Nach der Gemeinderatssitzung hatten sich Bürgerinnen und Bürger zu der Straßenbenennung im BR-Interview geäußert. Die Äußerungen zeigen, wie sehr das Thema polarisiert: Während die einen der Meinung sind, eine Wilhelm-Burkhardt-Straße sei aufgrund der Unterlagen nicht tragbar und ein Allersberger sogar von "Fremdschämen" sprach, weil immer mehr rauskäme über Burkhardt und sagte: "Ich schäme mich ein Mitglied der Gemeinde zu sein", verteidigten andere den Straßennamen.

Eine Allersbergerin begründet ihr Pro für die Wilhelm-Burkhardt-Straße so: "Ich finde es nicht richtig, dass man von Vornherein sagt: 'Der war da Mitglied und deshalb ist er einfach unwürdig'. Das finde ich nicht in Ordnung."

Spaenle über Relativierungen und Verdrängung beunruhigt

Eine andere Allersbergerin meint, sie möge nicht sagen, was sie damals gemacht hätte und fügt an: "Wenn ich meiner Familie, wenn ich meinen Bekannten, meinen Freunden, wenn ich denen ein bisschen helfen kann, dann hätte ich doch auch eventuell so getan – wer sagt denn, dass es nicht so war?" Solche Aussagen, dass Burkhardt möglicherweise nur zum Schein in der SA gewesen sei, beunruhigen den Antisemitismusbeauftragten. "Es kommen hier uralte Verhaltensmuster von Relativierungen, Halbwahrheiten und Verdrängung wieder zum Vorschein", so Spaenle.

Es könne sein, dass Burkhardt in seiner Amtszeit die richtigen Dinge getan habe, so der Antisemitismusbeauftragte. "Das ändert aber nichts an dem fatalen Signal." Die Stadt Allersberg habe solche Schlagzeilen nicht verdient.