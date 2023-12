Die Zukunft retten: "Lola" ist faszinierend eigenwilliges Kino

Im Keller eines Landhauses im englischen Sussex wird 2021 ein Lager mit Filmrollen entdeckt. Bei den Aufnahmen scheint es sich um einen Film zu handeln, der 1941 aufgenommen wurde. Wie ein abstraktes Gemälde beginnt dieser 16-Millimeter-Schwarz-Weiß-Film "Lola".

Zu sehen sind Bilder, die nur aus Kratzern, Schrammen und Lichtblitzen bestehen, Found Footage [Gefundenes Filmmaterial, Anm. d. Redaktion], das wohl nicht richtig belichtet wurde oder durch Überbelichtung oder falsche Lagerung so geworden ist, wie es ist – grobkörnig, zerschunden, angegriffen.

Zeitreise gefällig?

Dann taucht leinwandfüllend das Gesicht einer jungen Frau auf. Mit Dringlichkeit spricht sie in die Kamera, adressiert ihre Worte an eine "Thom", eine Frau mit dem Namen Thomasin, die sie vor der Blendung durch deren eigene Genialität warnt. Dabei sei sie noch genialer, als ihr das bewusst wäre. Und auch gefährlicher. Sie wolle ihr nun zeigen, wie man Geschichte machen und auch wieder zurückdrehen könne.

Ein Mädchen erscheint und ködert uns mit dem Angebot, wir könnten in die Zukunft schauen. Ein Zeitsprung. Das Mädchen ist nun älter, um die 20. Es erfindet eine Apparatur, mit der es möglich ist, Funkwellen aus der Zukunft zu empfangen. Am 1. Oktober 1938 schaltet die junge Frau zusammen mit ihrer Schwester Martha die Maschine erstmals an. Zu Ehren der Mama bekommt sie den Namen LOLA. Als erstes Bild aus dem Orbit der entfernten Zeit empfangen die beiden David Bowie aus dem Jahr 1969 mit seinem Song "Space Oddity". Wie ein Alien erscheint der androgyne Musiker den Zuschauerinnen mit seiner Aufmachung 1938.

Clash aus Historienfilm und Gedankenspiel

Thomasin und Martha tanzen zu Bowie, während weitere Schnipsel aus der Zukunft an ihnen vorbeiflimmern. LOLA, der Apparat, macht die Schwestern reich, denn nun lässt sich verlässlich auf die Zukunft wetten. Ein Auto wird gekauft, ein Pferd. Urlaub gemacht. Doch LOLA zeigt ihnen nicht nur zukünftige Wunder und Ereignisse, sondern auch Grauen und Krieg. Die Nazis haben Paris besetzt, sie sind dabei, die jüdische Bevölkerung auszulöschen. Überall. Und sie nehmen Großbritannien ins Visier.

An diesem Punkt hat man erst gut fünf Minuten des faszinierenden Films gesehen. Der irische Regisseur Andrew Legge spielt in "Lola" wie ein Jongleur mit Zeitebenen. Die Bilder flirren, die Handlung springt, der Film ist eher Collage als Narration, flüchtig und doch berührend, mäandernd und doch durchdringend. Ein Clash aus Historienfilm und Gedankenspiel, eine wilde Mischung aus Zeitgeschichte und Popkultur. Wie verändern sich Sitten, Sprache und Musik, wenn man sie aus der Zukunft in die Gegenwart holt?