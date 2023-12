"Girl You Know It's True": Die irre Geschichte von Milli Vanilli

"Girl You Know It's True" kommt der Illusion der Band sehr nahe

Die beiden Hauptdarsteller Tijan Njie und Elan Ben Ali sind charmant und glaubwürdig als Rob und Fab – und in den vielen kunstvollen Montagen aus Archivmaterial und extrem detailgetreuen Filmaufnahmen kaum von ihren Vorbildern zu unterscheiden.

Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven mischt dokumentarische Aufnahmen unter die Filmszenen und stellt Musikvideos 1:1 nach. Nicht immer ist sofort erkennbar, was fake ist und was real. Rein formal kommt Verhoeven der Illusion von Milli Vanilli mit seinem Film so sehr nahe.

Als im Herbst 1990 der Schwindel um Milli Vanilli auffliegt, bricht eine Welle der Empörung über sie herein. Genau wie Farian nimmt damals auch die Öffentlichkeit die künstlerische Leistung von Rob und Fab nicht als solche wahr. Dabei hatten sie mit ihrer einzigartigen Tanzperformance, ihrem Charisma und Style zum Erfolg beigetragen.

Das Narrativ über Milli Vanilli geraderücken?

Tijan Njie, der den Münchner Tänzer Robert Pilatus spielt, bereitete sich mit monatelangem Tanz- und Fitnesstraining auf diese Herausforderung vor: "Auf der Bühne zu stehen und 50.000 Menschen zu unterhalten und denen ein Erlebnis zu geben, dazu braucht es schon eine Art von Qualität. Und man muss von sich selbst so überzeugt sein, dass du das Ganze tragen kannst, diese große Lüge."

An dieser Last stirbt Robert Pilatus 1998 mit nur 33 Jahren, zuvor hatte er Jahrelang keinen Kontakt zu seinem Partner Fabrice Morvan gehabt. Der Kinofilm versucht nachträglich, ihre Story gerade zu rücken. "Sie hatten keine Stimme im wahrsten Sinne des Wortes und konnten ihr Narrativ nicht kontrollieren", sagt Regisseur Simon Verhoeven. "Sie wurden einfach als Sündenböcke den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, als der Skandal rauskam. Und diesmal, in diesem Film sollten sie schon die Hauptfiguren sein und sollten auch diese Geschichte steuern können, kommentieren können, darüber reflektieren können und sich auch versöhnen können."

Ein Stück späte Gerechtigkeit: "Girl You Know It's True"

Rob und Fab erfahren mit "Girl You Know It's True" ein Stück späte Gerechtigkeit. Aus heutiger Sicht wirkt der Wirbel um Milli Vanilli fast bizarr – mit 30 Jahren Abstand wird deutlich, dass sie Vorboten für die Pop-Ära waren, in der wir leben: Eine Zeit, in der eine gute Performance mehr zählt als bloße musikalische Fertigkeiten. In der virtuelle Avatare als Popstars verehrt werden und Prominente sich im Playback-Singen messen.

"Girl You Know It's True" kommt am 21.12. in die deutschen Kinos.