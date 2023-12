Die Tops und Flops des Kinojahres 2023

"The Old Oak" – Sozialfilmer Ken Loach trifft mitten ins Herz

Gregor Wossilus von kinokino:

Das ganze Jahr über sehen wir Filme, die uns mitreißen, das große Spektakel bieten, mit irren Bildern. Uns auch provozieren. Und dann gibt es Filme, die uns ganz unerwartet unmittelbar ins Herz treffen. Schon mit der ersten Szene. Für mich ist das dieses Jahr "The Old Oak" von Ken Loach. Syrische Flüchtlinge kommen an in England: Ein ehemaliges Grubendorf soll ihre neue Heimat werden. Eine Heimat, obwohl der Wohlstand seit Jahren in Auflösung begriffen ist. Die Dorfbewohner reagieren aggressiv auf die Schutzsuchenden. Im Mittelpunkt steht ein Wirt, der für Verständigung sorgen will, und das in seinem Pub "The Old Oak". Ängste, Fremdenfeindlichkeit, Verzweiflung, alles bricht sich Bahn.

Der alte Sozialfilmer Ken Loach beschönigt nichts. In "The Old Oak" gibt es keinen Kitsch. Dafür raue, traurige, authentische Figuren. Die straucheln und immer wieder aufstehen. Das macht sie liebenswert. Und wenn trotz aller Gegensätze, trotz aller Ängste die Menschen dann doch zusammenrücken, dann stimmt das hoffnungsvoll. Es ist nicht Ken Loachs bester Film – an "Sweet Sixteen" kommt er nicht ran! – und doch ist es der Film, der mich 2023 am meisten berührt hat.