Die USA im Bürgerkrieg: "Civil War" von Alex Garland

Nicht nur in den USA wurde dieser Film mit Spannung erwartet: "Civil War" von Alex Garland. In einem Jahr, in dem die Welt mit Sorge auf den November und den Ausgang der US-Wahlen blickt, entwirft der Regisseur und Drehbuchautor eine politische Dystopie, die er in den Amtsjahren von Donald Trump geschrieben hat. Erinnerungen an die Erstürmung des Kapitols im Januar 2021 werden geweckt – im Vergleich zu dem, was Garland imaginiert, war dieses Ereignis allerdings denkbar harmlos.

"Civil War" spielt in einer nicht näher definierten Zukunft: In den Vereinigten Staaten herrscht Bürgerkrieg, der Auslöser ist unklar. Regierungstruppen kämpfen gegen Separatisten, der namenlose Präsident ist ein Autokrat, der sich eine dritte Amtszeit verschafft hat und sich seit Monaten im Weißen Haus verschanzt.

Parallelen zu Donald Trump

Auch wenn mit Leichtigkeit Parallelen zu Trump gezogen werden können: Die politische Position von "Civil War" ist alles andere als eindeutig. Die mächtigste Splittergruppe im Kampf gegen die Regierung sind die sogenannten Western Forces, ein militärischer Verbund aus Texanern und Kaliforniern, also Republikanern und Demokraten. Hier kämpft jeder gegen jeden, es gilt das Recht des Stärkeren.

Leichen liegen unbeachtet am Boden, Strangulierte hängen von Autobahnbrücken, Massenproteste sind so alltäglich wie Selbstmordattentate, es herrscht Strom-, Wasser- und Benzinmangel. Das absolute Chaos. Mittendrin: ein zunehmend verstörtes Kinopublikum, das wie die Menschen auf der Leinwand auf der Suche ist nach Halt und Orientierung.