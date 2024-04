Postapokalyptischer Spaß: "Fallout" ist die ideale Game-Adaption

Es ist das Jahr 2296. Vor etwas mehr als 200 Jahren haben Atombomben Nordamerika in ein lebensfeindliches Ödland verwandelt. Ein Teil der Bewohner lebt seitdem isoliert in sogenannten Vaults, autarken Bunkern tief unter der Erde, in denen die Zeit still zu stehen scheint. Produziert wurden sie – wie fast alles in dieser Welt – von einem zwielichtigen Unternehmen namens Vault-Tec, das die Schutzeinrichtungen als "Camelot des Atomzeitalters" anpreist ("Denn wenn es morgen zum Schlimmsten kommen sollte, braucht die Welt Sie, um ein besseres Danach zu schaffen").

Ein Albtraum im retrofuturistischen Gewand

Trotz der fortschrittlichen Nukleartechnologien sieht diese Zukunft so aus, wie man sie sich in den atom- und konsumgläubigen 1940er und 1950er Jahren vorgestellt hat – vom pastellfarbenen Nierentisch bis zum hilfreichen Küchenroboter. Doch diese retrofuturistische Zukunft ist nicht sauber, sorglos und virtuell. Sie ist ein wahr gewordener Alptraum.

Das wissen die Bewohner von Vault 33 in der Nähe von Los Angeles aber nicht. Eine von ihnen ist Lucy McLean (Ella Purnell) – gekleidet in einen blau-gelben Vault-Overall, immer ein Lächeln auf den Lippen und überzeugt davon, die Welt eines Tages neu zu besiedeln, wie ihre Vorfahren die einstige Prärie des amerikanischen Westens. Als ihrem Vater (Kyle MacLachlan), dem Aufseher der Vault, etwas zustößt, wagt sie sich als einzige an die verstrahlte Oberfläche, wo nicht nur jede Menge mutierter Monster auf sie warten, sondern auch feindselige Banden ihr Unwesen treiben.