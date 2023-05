Deutscher Filmpreis 2023: Das sind die Gewinner

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Zur Verleihung des Deutschen Filmpreises sind in Berlin am Potsdamer Platz die ersten Gäste angekommen. Auf dem roten Teppich zeigten sich am Freitagabend neben anderen die Schauspielerinnen Iris Berben, Senta Berger und Andrea Sawatzki, die Schauspieler Felix Kammerer und Albrecht Schuch sowie der Regisseur Volker Schlöndorff.

Ehrenpreis für Volker Schlöndorff

Der 84-Jährige Schlöndorff soll den diesjährigen Ehrenpreis erhalten und steht damit als Gewinner vorab fest. Berühmt wurde Schlöndorff durch seine Literaturverfilmungen wie etwa "Der junge Törless" (nach Robert Musil, 1966), "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", (nach Heinrich Böll, 1975), "Die Blechtrommel" (nach Günther Grass, 1979); "Tod eines Handlungsreisenden" (nach Arthur Miller, 1985) und "Homo Faber" (nach Max Frisch, 1991). Der Regisseur und Drehbuchautor wurde schon vielfach ausgezeichnet und sogar mit einem Oscar für den besten fremdsprachigen Film geehrt. Außerdem machte sich Schlöndorff Anfang der 90er Jahre sehr um die Wiederbelebung der deutschen Filmindustrie am Standort Potsdam Babelsberg verdient, wo er die alten UFA-/DEFA-Studios durch sein Engagement rettete.

Besucherstärkster Film: "Die Schule der magischen Tiere 2"

Als weiterer Gewinner des heutigen Abend stand der Kinderfilm "Die Schule der magischen Tiere 2" vorab fest. Er bekommt den Preis für den besucherstärksten Film. Regisseur Sven Unterwaldt und die beiden Produzentinnen Alexandra und Meike Kordes werden mit dieser Lola für 2,8 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnn im Kino geehrt.

Im vergangenen Jahr hatte "Lieber Thomas" über Schriftsteller Thomas Brasch die Goldene Lola gewonnen.

Die Nominierungen und Auszeichnungen sind mit insgesamt rund drei Millionen Euro dotiert. Die Entscheidung für die Goldene Lola wird gegen 21.40 Uhr erwartet.

Moderatorin Shakeri: Kunst - frei und unzensiert

Jasmin Shakeri moderiert die Verleihung der 73. Lola in diesem Jahr. Die in Persien geborene Schauspielerin betonte vorab den Wert der Kunstfreiheit: "Ich denke, dass sich inzwischen jeder bewusst sein muss, dass wir ein Privileg haben, Kunst frei und unzensiert leben zu können, und ich würde das gerne auch in den Fokus rücken".

Die Preisverleihung begann kurz nach 19 Uhr und wird zeitversetzt ab 23.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Mit Informationen von dpa.