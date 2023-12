"Das Beste kommt noch!": So ist der neue Til Schweiger-Film

Wer an der Kasse Til Schweiger bucht, bekommt Til Schweiger. Also die bewährte publikumswirksame Mischung aus fluffiger Komödie, schräg-platten Gags, sprunghafter Inszenierung und Schweiger grimassierend in der Hauptrolle.

Das Image in der Öffentlichkeit des bald 60-jährigen deutschen Stars hatte ja durch Vorwürfe beim Dreh samt zögerlicher Reaktion seines produzierenden Filmverleihs Constantin Film zuletzt stark gelitten. Hinzu kam die Klage der "Keinohrhasen"- und "Zweiohrküken""-Co-Autorin Anika Decker, die eine höhere Beteiligung am Gewinn der Schweiger-Komödien-Hits einforderte.

Zwei Kumpel, ein Tod

Nun also kommt pünktlich zum Vorweihnachtskinogeschäft der bereits vor "Manta Manta – Zwoter Teil" während der Corona-Pandemie gänzlich in München abgedrehte Film in die Kinos. "Das Beste kommt noch!" ist das Remake eines französischen Originals aus dem Jahr 2019.

An der Grundstruktur der Vorlage von Matthieu Delaporte und Alexandre De La Patellière wurde wenig geändert – im Zentrum stehen zwei völlig unterschiedliche Freunde, von denen einer unwissentlich durch eine Krebserkrankung mit dem Tod bedroht ist. Im Original spielten Fabrice Luchini und Patrice Bruel, für seine Version holte sich Schweiger den Burgtheater-Schauspieler Michael Maertens an seine Seite, der seine komödiantische Seite zeigen darf.

Die Kontrastierung der zwei Kumpel-Charaktere – hier der impulsive, von der Pleite bedrohte Lebemann Felix (Schweiger), dort der pedantische, neurosengeplagte Wissenschaftler Arthur – gibt der leidlich bekannten Geschichte den Genre-Ton vor. Was würde man tun, wenn man nur noch kurz zu leben hätte?

Da wird dann die Grundkonstellation der Buddy-Chemie in allen üblichen Facetten verhandelt, samt kleiner (Suff, Casino etc.) und großer (Kamele streicheln in Marokko!) Fluchten, Liebes(un)glück, Familienzoff, Kinderwunsch und Finanznöten. Der großartige Peter Simonischek, der hier seinen letzten Filmauftritt hatte, mimt erneut Schweigers eigenbrötlerischen Vater, und Schweigers Tochter Emma darf ebenfalls mitspielen.