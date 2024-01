Beispielgebende Umnutzung: Die Bayreuther Stadtbibliothek

"Wir haben hier rund 4.000 Quadratmeter auf vier Stockwerken. Das ist auch ein barrierefreies Haus im Sinne der Niederschwelligkeit und Zugänglichkeit", sagt Monika Pellkofer. Sie macht die Öffentlichkeitsarbeit und Programmplanung für die Bayreuther Stadtbibliothek RW21.

Die Bibliothek als zweites Wohnzimmer

Es gibt ein frei zugängliches Lesecafé samt Dachterrasse, eine Laptop-Lounge, eine zusätzliche Bibliothek der Dinge samt Artothek sowie Flächen für Ausstellungen, Veranstaltungen, soziale Angebote und interkulturelle Begegnungen. Beim Bibliothekenindex, einem bundesweiten Leistungsvergleich, erhält die Bayreuther RW21 stets Bestnoten. Was den Besuch betrifft, liegt das Haus oft auf dem Spitzenplatz. Teilweise kommen bis zu 150 Besucher stündlich. "Für viele ist das hier das zweite Wohnzimmer – und wir haben eine relativ lange Verweildauer in der Bibliothek. Das ist schon beachtlich. Und wir hoffen auch, dass das so bleibt", sagt Pellkofer.

Die Chancen dafür stehen gut, denn Bibliotheken boomen. Als "Dritter Ort", wie ihn der US-amerikanische Raumsoziologe Ray Oldenburg neben Wohnen und Arbeiten definiert hat, als eben das zweite Wohnzimmer mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und verschiedensten Angeboten für die Besucher. Ein Platz sozialer, kultureller und digitaler Teilhabe mit hoher Aufenthaltsqualität. Architektonisch geht es darum, die Bibliothek als Teil des öffentlichen Raums zu verstehen. Angesichts durchkommerzialisierter Innenstädte beziehungsweise ihrer zunehmenden Verödung ein geradezu utopischer Ort.