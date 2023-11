Bayreuther Festspiele auf Sparkurs: Chor soll verkleinert werden

Im Chor der Bayreuther Festspiele sollen künftig 40 Prozent weniger Sänger vertreten sein. Das geht aus einer Mitteilung der Vereinigung deutscher Opern- und Tanzensembles (VdO) vom Freitag hervor. Demnach soll der Chor ab kommendem Jahr von 134 auf 80 Mitglieder verkleinert werden. Die neue Mitgliederstärke bestätigten die Bayreuther Festspiele auf BR-Anfrage schriftlich. Darin ist auch die Rede von einem Sonderchor, der die 80 Chorsingenden ergänzen solle.

Verband fordert Einblicke in die Finanzen der Bayreuther Festspiele

Unterdessen kritisierte der VdO die geplante Maßnahme. Der besondere Chorklang der Bayreuther Festspiele würde dann verloren gehen. Der Berufsverband betonte zudem, dass die vorgeschlagene Chorstärke nicht den künstlerischen Anforderungen entspreche und die Qualität der Aufführungen beeinträchtigen würde. Außerdem fordert der Verein von der Festspielleitung konkrete Zahlen, Begründungen für diese Entscheidung, sowie Einblicke in die Wirtschaftspläne der kommenden Jahre.

Laut Angaben der VdO bestehe der Festspielchor zur Hälfte aus freischaffenden Sängern, für die das Engagement in Bayreuth "ein wichtiger Grundstock des Jahreseinkommens" darstelle. Der VdO schlägt in seinem Schreiben der Festspielleitung auch vor, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. Neben Sponsoring könnten diese auch aus politischen Kreisen kommen.

"Chor ist zu konstruktive Lösungen eingeladen"

Die Festspiele Bayreuth erklärten in einer Stellungnahme, dass in allen Bereichen der Festspiele Kosteneinsparungen vorgenommen werden müssten. Im Orchester seien in konstruktiven Verhandlungen einvernehmliche Lösungen erzielt worden. "Der Chor ist dazu eingeladen, ebenfalls konstruktive Lösungen im Einvernehmen mit der Festspielleitung zu erarbeiten", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme weiter. Die Festspiele verwiesen zudem darauf, dass die Chorstärke, wie auch schon in der Vergangenheit, künftig wieder durch einen Sonderchor aufgestockt werden solle. Dieser bestehe aus professionellen Sängerinnen und Sängern.

Finanzierung der Festspiele? "Bayern muss eine Rolle spielen"

Anfang des Jahres war in den Medien über einen möglichen Sparkurs bei den Bayreuther Festspielen spekuliert worden. Der Grund: Der Förderverein der Freunde Bayreuths hatte überraschend angekündigt, weniger zahlen zu wollen. Von bis zu einer Million Euro weniger sei die Rede ab 2024, hieß es im Februar 2023 in einer Meldung der Deutschen Presse Agentur. Vorstandsvorsitzender Georg von Waldenfels dementierte die Meldung damals allerdings auf BR24-Nachfrage.

Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hatte sich ebenfalls auf BR24-Nachfrage geäußert. In ihrer schriftlichen Stellungnahme hieß es: "Wenn die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth bei der Finanzierung deutlich weniger beisteuern kann, dann müssen jetzt alle, die Teil dieses ganzen Komplexes sind, zusammen handeln. Das kann nicht nur der Bund, sondern da muss Bayern eine ganz entscheidende Rolle spielen."