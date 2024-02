Angefeindet, ausgeladen: Was Ronya Othmann in Pakistan erlebte

Schließlich taucht ein offener Brief auf – unterschrieben von Pakistanerinnen und Pakistanern, deren behauptete Detailkenntnis von Othmanns Werk dann doch verblüfft. Othmann sei anti-palästinensisch und pro-israelisch, "belegt" wird das mit Screenshots Othmannscher Äußerungen.

Der Offene Brief gegen sie sei voller Diffamierungen, sagt Othmann – vieles habe sie so nie gesagt. Wer ihre deutschen Texte genauer studiert, merkt: Othmann setzt sich mit den Verstrickungen unser Zeit auseinander, wie viele andere Journalisten es auch tun. Mit Israelkritik, die dem Staat Israel das Existenzrecht abspricht. Mit Unterstützern der Palästinenser, die in der Hamas weiter eine Befreiungsbewegung sehen wollen.

Othmann verlässt erst das Hotel und dann das Land

Ist sie deswegen eine "Zionistin", also in diesem Zusammenhang eine unbedingte, einseitige Verteidigerin eines israelischen Staates, egal, was der sich zuschulden kommen lässt? In unserem Diskurs sicher nicht – nach dem Geschmack einiger erregter und erstaunlich gut informierter Pakistanerinnen und Pakistaner aber schon.

Das Festival sagt Othmanns Lesung ab – aus Sicherheitsgründen. "Ich wurde da einfach gestrichen vom Programm", sagt sie. Und weil "Zionistin", im streng islamischen Pakistan eine Anschuldigung ist, die schnell gefährlich werden kann, muss Othmann erst ihr Hotel verlassen und dann das Land. Pakistan erkennt den Staat Israel nicht an, Verständnis für an Israelis begangenes Unrecht oder für israelische Anliegen lässt sich dort nicht ohne weiteres äußern.

Wer hat das in Gang gesetzt?

"Ich denke, das kam aus Deutschland", sagt Othmann über die Kampagne gegen sie – "weil dieser offene Brief und die Berichterstattung in Pakistan über ihn (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) so detailliert waren, da muss man die Debatten in Deutschland kennen und genauer verfolgen." Ihre FAS-Kolumnen seien zudem im Netz nicht frei zugänglich. Hat sie Feinde?

Othmann lacht leise, als wir ihr diese Frage stellen. "Ich glaube, das gilt für alle, die über Islamismus schreiben, über türkischen Nationalismus", sagt sie. "Für alle, die den Islamismus der Erdogan-Freunde kritisieren, die über Antisemitismus schreiben und israelbezogenen Antisemitismus anprangern – da macht man sich sehr schnell Feinde."

"Das galt nicht nur mir"

Sie sei immer noch dabei, die Puzzleteile zusammenzusetzen, sagt Othmann: "Ich kann es immer noch nicht so ganz verstehen". Das große Puzzle, wer sich soviel Mühe gab, die Lesung einer Freisinger Schriftstellerin in Pakistan zu verhindern. In Othmanns Roman übrigens geht es überhaupt nicht um Palästina oder Israel, sondern um ihre syrisch-kurdische Familiengeschichte.

"Das hat jetzt in diesem Fall mich getroffen, aber es galt nicht nur mir", sagt Othmann. Es galt allen Leuten, die sich zu diesen Themen äußern, die über israelbezogenen Antisemitismus sprechen." Inzwischen kann Othmann über die Stunden in Karatschi fast lachen. "Ich mache schon fast Witze darüber", sagt sie, "es hat ja auch was Absurdes." Sorgen, so wird es im BR24-Interview deutlich, möge man sich also bitte weniger um sie machen, wohl aber um andere. In Ländern wie Pakistan, Irak und Iran könne Nähe zu Israel ein Vorwurf mit schlimmen Folgen sein – bis hin zur Todesstrafe.