Nahost-Ticker: Palästinenser fordern Marshallplan für Gaza

10.53 Uhr: EU-Außenminister beschließen Marineeinsatz im Roten Meer

Die Außenminister der EU-Staaten haben den Start des neuen Militäreinsatzes zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Nahen Osten beschlossen. Das bestätigten mehrere EU-Diplomaten in Brüssel. Der Plan für die Operation "Aspides" sieht vor, europäische Kriegsschiffe ins Rote Meer und benachbarte Seegebiete zu schicken. Diese sollen dann dort Handelsschiffe vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen schützen. Die Miliz will mit dem Beschuss von Schiffen ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen, die auf das Massaker der Hamas in Israel folgten.

Deutschland will sich an dem Einsatz mit der Fregatte "Hessen" beteiligen. Das Kriegsschiff mit rund 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord war dafür bereits am 8. Februar von Wilhelmshaven aus auf den Weg ins Mittelmeer geschickt worden. Die "Hessen" lag zuletzt in einem Hafen auf der griechischen Insel Kreta. Das Mandat für den Einsatz soll an diesem Freitag vom Bundestag beschlossen werden.

10.31 Uhr: Außenministerin Baerbock fordert Schutz für Menschen in Rafah

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich erneut besorgt über die drohende israelische Bodenoffensive auf Rafah im südlichen Gaza-Streifen geäußert. "Für uns ist es von größter Wichtigkeit, dass wir im Nahen Osten Frieden herstellen", sagte sie vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Die Menschen im Süden des Gaza-Streifens könnten sich nicht in Luft auflösen. Sie bräuchten Schutz und hätten ein Recht darauf, vor der Offensive in den Norden zu flüchten. Genau dafür brauche es eine humanitäre Feuerpause.

"Das ist woran wir unter Hochdruck arbeiten", sagte die deutsche Ministerin. Baerbock sagte, sie sehe aber auch, dass die Terrororganisation Hamas weiterhin operiere: "Das ist, warum es am wichtigsten wäre, dass die Hamas ihre Waffen niederlegt." So lange das nicht der Fall sei, habe Israel das Recht zur Selbstverteidigung im Rahmen des internationalen Rechts.

10.12 Uhr: Israel will im Ramadan Zugang zum Tempelberg beschränken

Der Zugang zum Tempelberg, arabisch Haram al-Scharif, soll während des islamischen Fastenmonats Ramadan für israelische Muslime beschränkt werden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unterstützt offenbar die entsprechende Position seines rechtsradikalen Ministers für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Das berichteten israelische Medien nach Sicherheitsberatungen unter Berufung auf eine anwesende Quelle.

Netanjahu soll die Sicherheitsbeamten angewiesen haben, den Ministern Optionen für Alterskriterien und Quoten für israelische Bürger vorzulegen, die während des Ramadans an der heiligen Stätte beten wollen. Das Büro des Ministerpräsidenten erklärte, Netanjahu habe "eine ausgewogene Entscheidung getroffen, die Religionsfreiheit mit den notwendigen Sicherheitsgrenzen, die von professionellen Beamten festgelegt wurden, zulässt". Details zu der Entscheidung oder möglichen Einschränkungen nannte das Büro nicht.

10.04 Uhr: Gedenkstätte Yad Vashem kritisiert da Silvas Holocaustvergleich

In Israel hält die Kritik an umstrittenen Holocaust-Vergleichen des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva an. "Es ist äußerst enttäuschend, dass der brasilianische Staatschef, ein Land von großem Ansehen, den Holocaust verzerrt und antisemitische Äußerungen in solch unverhohlener Weise verbreitet", erklärte der Leiter der Jerusalemer Holocaustgedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan, laut einer Mitteilung. Da Silvas Aussagen seien nicht nur empörend, sondern auch zutiefst hasserfüllt und ein Zeichen von Ignoranz, so Dayan. Er warf Lula Antisemitismus vor.

Da Silva hatte laut Medienberichten am Sonntag am Rande eines Gipfels der Afrikanischen Union in Addis Abeba vor Medien gesagt, was Israel im Gazastreifen tue, sei "kein Krieg, sondern ein Völkermord". Was dort am palästinensischen Volk geschehe, habe keinen Vergleich in der Geschichte, mit einer Ausnahme, "als Hitler beschloss, die Juden zu töten".

09.16 Uhr: Huthi-Angriff beschädigt Frachter vor jemenitischer Küste schwer

Ein Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Miliz hat ein in Großbritannien registriertes Schiff schwer getroffen. Das Militär habe die Besatzung angewiesen, den unter der Flagge Belizes fahrenden Frachter zu verlassen, teilte die Seehandelsaufsicht der britischen Marine (UKMTO) mit. Das Schiff sei in der Meerenge von Bab al-Mandab getroffen wurden und habe Anker geworfen. Die Menschen an Bord seien in Sicherheit.

Die Huthi erklärten, das Schiff habe "katastrophale Schäden" davongetragen und laufe Gefahr, zu sinken. Ihr Sprecher Jahja Sari sagte: "Während des Einsatzes haben wir gewährleistet, dass die Besatzung das Schiff sicher verlassen konnte." Das private Sicherheitsunternehmen Ambrey teilte mit, der getroffene Frachter "Rubymar" werde von einer libanesischen Firma betreiben und sei auf dem Weg von Chor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Bulgarien gewesen.

07.24 Uhr: Ägypten warnt Israel vor Offensive in Rafah

Ägypten hat Israel eindringlich vor einer Offensive in Rafah gewarnt. "Wir sehen die Möglichkeit einer israelischen Offensive in Rafah mit großer Sorge. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass dies nicht geschehen darf", sagte der ägyptische Außenminister Sameh Schukri der "Welt". Eine solche Offensive würde die Zahl getöteter Zivilisten, besonders von Frauen und Kindern, weiter in die Höhe treiben, warnte er mit Blick auf israelische Pläne eines Vorstoßen gegen die Stadt im Süden des Gaza-Streifens, wo sich mehr als eine Million palästinensische Flüchtlinge aufhalten. "Schon jetzt sind die Folgen der israelischen Offensive für die Zivilbevölkerung in ihrer Schwere ohne Vergleich im 21. Jahrhundert", sagte Schukri weiter.

Zur Frage, ob Ägypten im Fall eines Vorstoßes nach Rafah den seit 1978 bestehenden Friedensvertrag mit Israel aussetzen könnte, antwortete der Außenminister, das Abkommen diene der Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in der Region, fügte jedoch einschränkend hinzu: "Es wird weiterhin den rechtlichen Rahmen für die Beziehungen zwischen beiden Ländern bilden, sofern alle seine Artikel vollständig, korrekt und in gutem Glauben umgesetzt werden."

05.25 Uhr: Palästinensischer Regierungschef will Marshallplan für Gaza

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtaje hat die internationale Gemeinschaft zu einem Aufbauprogramm für den schwer zerstörten Gazastreifen aufgerufen. "Wir brauchen einen Marshallplan für den Gazastreifen", sagte Schtaje der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Dieser Plan müsse aus drei Komponenten bestehen: Nothilfe, Rekonstruktion und einer Wiederbelebung der Wirtschaft. "Wir wissen aus Satellitenaufnahmen, dass 45 Prozent des Gazastreifens zerstört sind. Das bedeutet 281.000 Wohneinheiten, die vollständig oder teilweise zerstört sind." Eine Reparatur könne teils schon in Wochen oder Monaten möglich sein. Schtaje: "Das bedeutet, wir brauchen dafür viel Geld." Mit den Vereinten Nationen laufe eine Untersuchung, wie man der größten Not begegnen könne.

04.37 Uhr: EU will Militäroperation im Nahen Osten starten

"Der ernsthafteste Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit vielen Jahrzehnten": Mit diesen Worten beschreibt der deutsche Vizeadmiral Kaack die EU-Militäroperation "Aspides". Nun soll es losgehen. Vorrangiges Ziel ist der Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen. Die Miliz will mit dem Beschuss von Schiffen ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen, die auf das beispiellose Massaker der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober folgten. Kern des EU-Einsatzes wird die Präsenz von europäischen Kriegsschiffen insbesondere im südlichen Roten Meer und in der Meerenge von Bab al-Mandab sein. Sie sollen Handelsschiffe begleiten und im Ernstfall Angriffe abwehren.

03.17 Uhr: Israel droht mit Rafah-Offensive zu Beginn des Ramadan

Der israelische Minister Benny Gantz hat mit dem Start der geplanten Offensive auf Rafah zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan gedroht. "Die Welt muss wissen und die Hamas-Führung muss wissen: Wenn die Geiseln bis zum Ramadan nicht zu Hause sind, werden die Kämpfe überall weitergehen, auch in der Region Rafah", sagte der ehemalige israelische Armeechef, der dem Kriegskabinett von Regierungschef Benjamin Netanjahu angehört, am Sonntag in Jerusalem. Der islamische Fastenmonat Ramadan soll um den 10. März beginnen. Trotz internationaler Warnungen beharrt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf einer Militäroffensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen.

00.54 Uhr: Frachter im Roten Meer durch Explosion beschädigt

Im Roten Meer hat es einen neuen Zwischenfall mit einem Frachtschiff gegeben. Der unter liberianischer Flagge fahrende Frachter "Master" meldete eine Explosion in unmittelbarer Nähe, wie die zur britischen Marine gehörende Behörde UKMTO am späten Sonntagabend berichtete. Das Schiff sei beschädigt worden. Allerdings sei gemeldet worden, dass alle Besatzungsmitglieder in Sicherheit seien. Der Vorfall habe sich in 35 Seemeilen Entfernung von Al Mukha an der Küste des Jemens ereignet, hieß es weiter.