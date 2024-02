Versteigerung in London: Flatz trägt seine Haut zu Markte

Die gezeichnete Haut von Wolfgang Flatz, präpariert und hinter Glas: Wer Interesse daran hat, kann Donnerstag beim Londoner Auktionshaus Christies mitbieten. Insgesamt 13 Tattoos verschiedener Größe und Machart hat sich der Aktionskünstler seit 1975 stechen lassen. Die Versteigerung ist eine Benefizaktion und läuft unter dem den Namen dieses jüngsten Werks des Künstlers: "To Risk One's Own Skin, "Die eigene Haut zu Markte tragen".

Flatz: "Die Haut gebe ich der Kunst"

Wer den Zuschlag gewinnt, erhält die Hautstücke des 71-jährigen Künstler natürlich erst später, trotzdem haben Käufer bis zu dessen Tod etwas in der Hand: Eine lebensgroße Schwarzweiß-Fotografie des nackten Flatz, auf dem das ersteigerte Stück farbig hervorgehoben ist. Wer welches Hautteil bekomme, das werde - damit es nach seinem Tod keine Probleme gibt - alles testamentarisch festgelegt - auch was mit seinem restlichen Körper geschehen solle.

"Der wird verbrannt und in einer Urne unter einem Baum begraben", so Flatz. "Die Haut gebe ich der Kunst und der Körper geht in die Natur zurück." Aber bis dahin könne es noch dauern: "Ich will 100 werden".