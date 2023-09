40 Jahre Fürther "Streichhölzer"

Die 17-jährige Eva sitzt konzentriert an ihrem Cello und spielt sich ein. Um sie herum sitzen und stehen etwa 100 Jugendliche und bereiten sich auf die Probe in der Fürther Musikschule vor. Das große Jubiläumskonzert in der Nürnberger Meistersingerhalle steht für die "Streichhölzer" an und der Probenplan ist eng getaktet.

Schon mit drei Jahren Cello gelernt

Eva spielt Cello seit sie drei Jahre alt ist. Sie ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen und ihre Mutter ist Profimusikerin. Mit sieben Jahren kam sie zu den Streichhölzern, spielte erst im Vororchester und kam dann ins große Orchester. Bei den "Streichhölzern" hat die Abiturientin viele Freunde gefunden. Die Jugendlichen proben nicht nur zusammen, sie machen Ausflüge und fahren zusammen in Urlaub auf eine Orchesterfreizeit.

Aus dem Schüler wurde der Leiter

Bernd Müller leitet die "Streichhölzer" seit 20 Jahren und hat wie Eva als Schüler bei dem Orchester angefangen. Als Eliteorchester würde er die "Streichhölzer" nicht bezeichnen, doch sei das Niveau sehr hoch. Bei Bernd Müller steht jedoch der Spaß und die Freude an der Musik vor der Perfektion und das möchte er den Kindern und Jugendlichen vermitteln. Das soziale Miteinander im Orchester ist dem Leiter genauso wichtig.

Stolz macht es ihn schon, dass jedes Jahr ein bis zwei Jugendliche eine Profikarriere einschlagen. Eva zum Beispiel möchte Cello studieren und hat sich für das Wintersemester an der Nürnberger Musikhochschule eingeschrieben. Zu verdanken hat sie das auch den "Streichhölzern". Bei den Symphoniekonzerten kann sie schon mal erleben, wie es ist, auf großen Bühnen aufzutreten.

Jeder ist bei den "Streichhölzern" willkommen

Mit viel Geduld und Humor erklärt Bernd Müller bei der Probe seine Korrekturen. Die rund 100 Musikerinnen und Musiker kommen aus der ganzen Region zu den "Streichhölzern". Das Orchester trifft sich einmal in der Woche in den Räumen der Fürther Musikschule.

Die "Streichhölzer" sind ein eigener Verein, der aber eng mit der Musikschule zusammenarbeitet. Die Kinder lernen erst ihr Instrument und wechseln dann zu den "Streichhölzern". Zu den "Streichhölzern" kann jeder kommen, der sein Instrument schon eine Weile spielt und richtig gern Musik macht. Eine Aufnahmeprüfung gibt es nicht. Zuerst spielen die Kinder im Vororchester und wechseln dann mit etwa 14 Jahren ins große Orchester.