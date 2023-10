Zwei weitere Hamas-Geiseln aus Gazastreifen freigelassen

Die Hamas hat mehr als 220 Menschen in den Gazastreifen verschleppt - darunter auch Kinder und alte Menschen. Nun wurden zwei weitere Frauen freigelassen. Das hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) bestätigt. Ein Sprecher erklärte in Genf, dass seine Organisation die Befreiung unterstützt und die beiden Personen aus dem Palästinensergebiet gebracht habe. "Wir hoffen, dass sie bald wieder bei ihren Lieben sein werden", sagte er.

Bei den Freigelassenen handelt es sich demnach um zwei Frauen aus dem Kibbuz Nir Oz, den die Hamas am 7. Oktober überfallen hatte. Ihre beiden Ehemänner seien weiterhin in Hamas-Gefangenschaft, hieß es. Alle vier seien zwischen 80 und 85 Jahre alt.

Freilassung wohl auf Vermittlung von Katar und Ägypten

Zuvor hatte der militärische Arm der Terrororganisation Hamas erklärt, zwei weitere Geiseln im Gazastreifen freigelassen zu haben. Der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News berichtete, die beiden Frauen seien am Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten angekommen.

Die Freilassung der beiden Frauen soll nach Angaben der Hamas von Katar und Ägypten vermittelt worden sein. Die Geiseln seien "trotz der Verbrechen der Besatzung" aus "humanitären Gründen" freigelassen worden, erklärte Hamas-Sprecher Abu Obeida im Telegram-Kanal der Al-Kassam-Brigaden.

Spekulationen über größere Geisel-Freilassung

Zuvor hatte es Medienberichte über eine möglicherweise bevorstehende Freilassung von 50 Geiseln gegeben. Weder von der US-Regierung, noch vom Internationalen Roten Kreuz gab es dafür zunächst eine Bestätigung. Die "New York Times" hatte berichtet, dass Israel davon ausgehe, dass die Hamas etwa 50 Geiseln, die nicht nur die israelische, sondern auch eine andere Staatsbürgerschaft hätten, freilassen könnte. Man werde sich an einer "Selektion" zwischen ausländischen und israelischen Geiseln nicht beteiligen, meldeten israelische Medien unter Berufung auf einen politischen Repräsentanten.

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen US-Sicherheitsrates, John Kirby, sagte am Montag in Washington, er könne nichts dazu sagen. Grundsätzlich sei es mit Blick auf die Verhandlungen "in der jetzigen Phase des Prozesses nicht möglich, öffentlich über die laufenden Bemühungen zu berichten", sagte Kirby. Man werde weiter mit den Partnern in der Region zusammenarbeiten, um alles dafür zu tun, damit die Geiseln freigelassen werden.

Der israelische Sender i24news berichtete unter Berufung auf das Rote Kreuz, der Rettungsdienst sei unterwegs, um eine Gruppe von etwa 50 Entführten mit doppelter Staatsbürgerschaft empfangen zu können. Eine Einigung sei binnen Stunden möglich, sollten keine neuen Hindernisse auftauchen, hieß es weiter.

Mehr als 220 Geiseln von Hamas verschleppt

Von vermutlich 222 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln wurden bislang zwei freigelassen, eine Jugendliche und ihre Mutter, beide mit US-Staatsbürgerschaft. Sie kamen am Freitag frei. Israel hat die bedingungslose Freilassung aller Geiseln gefordert.

Die Hamas, die von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, verübte am 7. Oktober Angriffe von beispiellosem Ausmaß auf den Süden Israels, tötete dort nach Militärangaben mehr als 1.400 Menschen und verschleppte mehr als 220 Geiseln in den Gazastreifen. Israel reagierte darauf mit praktisch unablässigen Luftangriffen auf das dicht besiedelte Küstengebiet, durch die nach Darstellung des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza seit Kriegsbeginn mehr als 5.000 Menschen getötet wurden.

Mit Informationen von AP und dpa