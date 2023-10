Pro-Palästina Post: Israel streicht Thunberg aus Lehrplan

Klimaaktivistin Greta Thunberg zeigt sich in sozialen Netzwerken solidarisch mit Palästina - und das sorgt für reichlich Gegenwind.

Am Freitag verbreitete sie via X (ehemals Twitter) und Instagram: "Heute streiken wir aus Solidarität mit Palästina und Gaza. Die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern." Das war auch für einige ihrer Mitstreiter zu viel angesichts der Gräueltaten der islamistischen Terrororganisation Hamas auf israelischem Boden zwei Wochen zuvor.

Thunberg, die sich in London wohl bald wegen Störung der öffentlichen Ordnung vor Gericht verantworten muss, hatte den Post mit einem Foto veröffentlicht. Zu sehen war sie zusammen mit drei Freunden. Alle hielten Schilder in der Hand. "Stand with Gaza" war etwa Thunbergs Botschaft. Auf einem anderen Schild stand: "This Jew stands with Palestine."

Israelische Umweltschützer schreiben Greta Thunberg

Deutliche Kritik kam von Israels Umweltschützern - in Form eines Briefs, veröffentlicht auf X von Rony Bruell, Gründerin des israelischen Forums für Frauen in der Umwelt. In dem Brief heißt es unter anderem, dass Gretas Mitstreiter "zutiefst verletzt, schockiert und enttäuscht über Ihre Tweets und Posts in Bezug auf Gaza sind, die erschreckend einseitig, schlecht informiert und oberflächlich sind und in völligem Widerspruch zu Ihrer Fähigkeit stehen, tief in eine Materie einzutauchen."

Sie beschuldigen Thunberg, "sich auf die Seite von Terroristen zu stellen, auf die Seite der schlimmsten und dunkelsten Vertreter der Menschheit und ganz klar auf die falsche Seite der Geschichte."

Aktivistin Bruell erklärte, dass sie mehr als 200 Unterschriften von Gleichgesinnten im ganzen Land gesammelt habe, viele davon in Spitzenpositionen an ihren Institutionen.

Weiterhin berichtet die Jerusalem Post, dass das israelische Bildungsministerium angekündigt hat, jegliche Bezugnahme auf die Klimaaktivistin Greta Thunberg zu entfernen. Konkret: Die Klimaaktivistin ist nicht nicht mehr Teil des Lehrplans.

"Hamas ist eine Terrororganisation, die für die Ermordung von 1.400 unschuldigen Israelis, darunter Kinder, Frauen und ältere Menschen, verantwortlich ist und über 200 Menschen nach Gaza entführt hat", sagte das Ministerium laut Zeitung. "Diese Haltung disqualifiziert sie davon, ein pädagogisches und moralisches Vorbild zu sein, und sie ist nicht mehr berechtigt, als Inspiration und Erzieher für israelische Studenten zu dienen."