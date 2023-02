Zweites Todesopfer nach Busunglück bei Junggesellenabschied

Nach dem Busunglück am Wochenende bei Schladming in Österreich ist heute auch der Busfahrer gestorben. Wie Fritz Grundnig von der Landespolizeidirektion Steiermark BR24 bestätigte, erlag der 51-Jährige in den frühen Morgenstunden im Krankenhaus in Schwarzach seinen schweren Verletzungen. Bereits am Unfallort verlor ein 31 Jahre alter zukünftiger Bräutigam sein Leben, andere Insassen wurden zum Teil schwer verletzt.

Unfallursache weiter ungeklärt

Der Busfahrer, der wie die über 30 Businsassen aus dem niederbayerischen Kreis Rottal-Inn stammte, war durch den Unfall besonders schwer verletzt worden. Sein Zustand war seit Samstagabend kritisch – er musste ins künstliche Koma versetzt werden.

Zur Unfallursache ist bisher wenig bekannt, da der Mann nie vernommen werden konnte. Die österreichische Polizei konzentriert sich jetzt nach eigenen Angaben auf das noch ausständige technische Gutachten und die Zeugenaussagen.

Leichnam wird aus Österreich überführt

Der Reisebus war in einer Kehre bei Schladming von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug stürzte eine Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach eines Firmengebäudes zum Liegen.

Der verstorbene 31-Jährige, der mit seinen Freunden seinen Junggesellenabschied beim Nachtrodeln gefeiert hatte, soll laut der Bürgermeisterin von Triftern, Edith Lirsch, am Donnerstag beigesetzt werden. Sein Leichnam wird voraussichtlich heute aus dem österreichischen Ausland zurück in die niederbayerische Heimat überführt.