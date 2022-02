Zahl der Corona-Intensivpatienten in Bayern weiterhin stabil

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1.426

Bundesweit zeigt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche, erneut nach oben: Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.426 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.400 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.176 (Vormonat: 303).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 95.267 Corona-Neuinfektionen (Stand Montag 05.05 Uhr, RKI Dashboard). Vor einer Woche waren es 78.318 Ansteckungen.

Bundesweit höchste Inzidenz im Landkreis Fürstenfeldbruck

Mit fast 23.000 neuen Corona-Infektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz auch in Bayern abermals gestiegen. Das RKI meldete am Montagmorgen 1.786 (Vortag: 1.756,0) Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Stand: 3.56 Uhr). Den bundesweiten höchsten Wert hatte erneut der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 4.083,8 (Vortag: 3.822,8).

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind.