Wissing: Corona-Maßnahmen neu anpassen

FDP-Generalsekretär Volker Wissing erklärte im Interview mit Bayern 2, man müsse angesichts der hohen Inzidenzen auch über eine Impfpflicht und gegebenenfalls einen teilweisen Lockdown nachdenken.

"Das Virus verändert sich permanent, wir haben jetzt schon wieder mit einer neuen Virusvariante zu tun. Deswegen darf Politik auch nicht starr sein, sondern sie muss auch in der Lage sein, die Maßnahmen neu anzupassen." Volker Wissing

Es wäre schlimm, wenn die Politik nur auf früheren Maßnahmen beharre, so der designierte Bundesverkehrsminister.

Die FDP werde aber darauf achten, dass die Eingriffe in die Freiheit der Bürger auf das Notwendige beschränkt werden, betonte Wissing. Man werde in der Ampelkoalition noch in dieser Woche über weitere Corona-Maßnahmen beraten.

Zum Artikel: Wissing rät von Reisen an Weihnachten ab

Wissing: FDP freut sich aufs Regieren

Wissing lobte die Bereitschaft der FPD-Mitglieder, den Ampel-Koalitionsvertrag mitzutragen. "Wir haben uns bei den Koalitionsverhandlungen stark eingebracht, es ist ein ausgewogener Koalitionsvertrag, der ein neues Bündnis des Fortschritts für Deutschland möglich gemacht hat."

Die FDP verfüge über viel Regierungserfahrung und freue sich auf das Regieren. "Das war auch die Stimmung der Delegierten auf dem Parteitag am Wochenende", so Wissing.