27.836 Neuinfektionen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an

Nach einem leichten Absinken der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz ist diese zum Wochenbeginn wieder angestiegen. Am Montagmorgen lag der Wert bei 441,9 - nach 439,2 am Vortag. In Bayern hingegen sind die Zahlen leicht zurückgegangen.