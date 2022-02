Weniger Krankenhauseinweisungen - Inzidenz erneut gesunken

Hospitalisierungs-Inzidenz steigt leicht

Die Lage auf den bayerischen Intensivstationen zeigt sich bezüglich der Covid-Patienten relativ stabil - und auch bei den Krankenhaus-Einweisungen von Infizierten ist derzeit keine dramatische Entwicklung erkennbar.

Nach den Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wurden in Bayern in der Woche bis zum 17. Februar 713 hospitalisierte Corona-Fälle gemeldet, gestern lag diese Zahl bei 698. An der Hospitalisierungsinzidenz gibt es allerdings teils massive Kritik, da die Werte wegen Meldeverzugs und der Zählweise der Fälle deutlich verzerrt sein können.

Die Behörden geben die Hospitalisierungen auch als Inzidenzwert an - veröffentlicht wird die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Dieser Wert liegt in Bayern bei 5,6 (Stand: 17.2.), gestern wurde er mit 5,4 angegeben.