Weber zu Asylkompromiss: "Zahlen werden deutlich zurückgehen"

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei und CSU-Politiker, Manfred Weber, zeigte sich davon überzeugt, dass die neuen Regelungen, auf die sich die EU-Innenminister geeinigt haben, Wirkung zeigen werden. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte er: "Wenn es uns gelingt, eine europäische Rechtslage zu schaffen, die wirklich funktioniert, dann werden die (Flüchtlings-) Zahlen deutlich zurückgehen."

EU-Staaten einigen sich: Asylverfahren sollen verschärft werden

Schnellverfahren an den Außengrenzen

Manfred Weber begründete einen möglichen Rückgang der Flüchtlingszahlen: "Weil dann einfach für jeden, der versucht, illegal nach Europa zu kommen, an der Außengrenze Schluss ist." Es werde ein Schnellverfahren geben, wodurch dann auch schnell zurückgeführt werden könne. Damit seien aber nicht alle Probleme gelöst, erklärte der EVP-Chef. Nötig seien auch Lösungen mit den Nachbarländern. "Wir brauchen jetzt für diesen Sommer ein Abkommen mit Tunesien, damit wir die Zahlen in den Griff kriegen", so Weber.

Differenzierung bei den Bleibegründen

Das Grundprinzip "Wir wollen helfen" stehe außer Frage, betonte Weber. Er fordert aber auch, zu unterscheiden zwischen wirklich Verfolgten und Menschen ohne Bleibegrund. "Wenn uns diese Differenzierung nicht gelingt, dann wird die Unterstützung für die Echt-Verfolgten abnehmen in Europa."

Weber zählt auf gemeinsame europäische Lösungen, auf rechtssichere Verfahren an der gesamten Außengrenze. Sollte dies nicht gelingen, "dann droht auch, dass Schengen in Frage gestellt wird, dass wir wieder Grenzkontrollen im Inneren haben". Deswegen sei es gut, dass sich die EU-Innenminister nun auf eine Asylreform geeinigt haben. "Aber die hohen Standards, die wir in Europa uns vornehmen, Menschen in Not zu helfen, die müssen auch mit diesen neuen Verfahren an der Außengrenze garantiert werden", sagte Weber.

Der CSU-Politiker erwartet auch, dass auch die Grünen dem Kompromiss zustimmen. "Die Grünen müssen sich jetzt auch bewegen, gemeinsame Verantwortung übernehmen."