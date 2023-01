Waleri Gerassimow: Putins neuer Oberbefehlshaber für den Krieg

Surowikin wird von russischen Medien "General Armageddon" genannt wegen Berichten über ein rücksichtsloses Vorgehen in früheren Konflikten. Er war für die Bombardierung von Zivilisten in Syrien verantwortlich. Nach seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber in der Ukraine begann Russland, verstärkt die ukrainische Infrastruktur zu bombardieren. Surowikins Herabstufung zum Vize zeigt, dass Präsident Putin mit ihm offenbar nicht völlig zufrieden ist. Surowikin hatte Anfang November den Rückzug der russischen Streitkräfte aus der ukrainischen Stadt Cherson vorgeschlagen und organisiert, was einen schweren Rückschlag für den Kreml bedeutet hatte.

Seitdem hat sich die Frontlinie größtenteils stabilisiert, außer in der Gegend um die Stadt Bachmut in der östlichen Region Donezk. Dort versuchen die russische Armee und die Söldnergruppe Wagner seit Monaten, die Stadt Bachmut zu erobern.