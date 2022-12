Selenskyj in Frontstadt Bachmut – Putin lobt seine Truppen

London: Putin will Verantwortung abwälzen

Putin versucht nach Einschätzung britischer Geheimdienst-Experten, die Verantwortung für die verlustreiche und teilweise misslungene Invasion in die Ukraine sowie die wachsende Unzufriedenheit mit dem Krieg von sich abzuwälzen. Dazu habe ein Besuch beim Hauptquartier der sogenannten militärischen Spezialoperation in der vergangenen Woche gedient, hieß es in dem täglichen Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums. Bei dem von Kameras begleiteten Besuch, in dem auch Generalstabschef Waleri Gerassimow zu sehen war, sei es dem Kreml-Chef wohl auch darum gegangen, Gerüchten über dessen Absetzung entgegenzutreten, so die Briten.

"Ohne Heizung, Lebensmittel und Medikamente"

Aus mehreren Gebieten im Osten und Südosten der Kämpfe wurden erneut Kämpfe gemeldet. Nach Angaben des ukrainischen Gouverneurs von Donezk, Pawlo Kyrylenko, wurden 19 Städte und Dörfer von russischen Truppen beschossen. Der Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, sagte im ukrainischen Fernsehen, sein Gebiet stehe am Rande einer humanitären Katastrophe. Die Einwohner lebten "in Kellern ohne Heizung, Lebensmittel und Medikamente" und müssten ihre Möbel verbrennen, um etwas Wärme zu bekommen.

In Kiew feierten die Menschen eine kleine Rückkehr zur Normalität: Erstmals seit Kriegsbeginn vor zehn Monaten fuhren zwischen zwei zentralen U-Bahn-Stationen wieder Züge. "Es ist das Gefühl, dass wir trotz allem zu der Routine zurückkehren, die wir gewohnt waren", sagte ein 24-jähriger Fahrgast, Denys Kapustin. "Das ist sehr wichtig."

Trotz ständiger Reparaturen gab es in der ukrainischen Hauptstadt aber weiter starke Probleme mit der Stromversorgung. Wegen einer Notabschaltung der Pumpen fiel auch die Wasserversorgung aus. Damit verbunden kam es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch zu Ausfällen der Fernwärme.

Mit Informationen von AP und AFP