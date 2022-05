BR24live: Tagesgespräch - Bundeswehr-Sondervermögen richtig?

Nach der Ankündigung einer "Zeitenwende" im Februar wird es nun konkret: Das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr soll kommen. Die Ampel-Koalition und die Union haben sich auf Details geeinigt. Gemeinsam verfügen SPD, Grüne, FPD, CDU und CSU über die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat, um das Sondervermögen im Grundgesetz zu verankern.

Mit dem Geld soll über fünf Jahre der reguläre Verteidigungsetat von rund 50 Milliarden Euro aufgestockt werden. Damit will Deutschland das Nato-Ziel erfüllen, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden - also derzeit etwa 70 Milliarden Euro jährlich.

Eine "Zeitenwende" für die Bundeswehr - war sie nötig?

Was denken Sie über diese Entscheidung zugunsten der Bundeswehr? War eine "Zeitenwende" hier notwendig? Wofür sollte das Geld nun konkret verwendet werden? Welche Veränderungen braucht es in der Bundeswehr, auch angesichts des Krieges in der Ukraine? Kann Frieden am Ende doch nur mit Waffen geschaffen werden? Welche Rolle sollte die Bundeswehr in der Nato übernehmen?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Rafael Loss vom European Council on Foreign Relations. Der ECFR ist ein paneuropäischer "Think Tank" zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik.

